– Vi må ta tøffare grep

Vi må gjere tøffare prioriteringar dersom det skal lykkast å få meir av godstransporten over på sjø. Det sa samferdselsminister Jon Georg Dale under North West festivalen i Ålesund i dag. I mange år har det vore mykje snakk om å få gods over frå veg til sjø. No trur samferdelsministeren at resultata kjem. Men det kan ikkje vere containerhamner overalt, vi må samle meir volum på færre hamner, seier Jon Georg Dale.