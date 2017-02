– Veldig dumt at ikke unge bruker ei bra ordning

– Transportordninga kom i gang tilbake i 2004 og har siden da blitt utbygd og tilgjengelig for ungdom i 28 av de 36 kommunene i Møre og Romsdal. Og det har vært ei vellykka ordning, der 28.000 ungdommer har reist hjem trygt i en taxi på kvelds- og nattetid i helgene for bare femti kroner.

Trygt tilbud er glemt

Men nå har det gode og trygge transporttilbudet tydeligvis gått i glemmeboka. Helt fram til 2013 økte bruken, men siden da har den falt kraftig, og nå er ordninga knapt kjent blant ungdom.

– Der kommer hvert år nye ungdomskull til som trenger å bli gjort kjent med ordninga, sier Trond Hansen i taxiforbundet i Møre og Romsdal. Han syns det er trist at ungdom ikke kjenner til og bruker denne billige og trygge transportordninga.

Trond Hansen i taxiforbundet i Møre og Romsdal vil at ungdommene skal komme trygt hjem Foto: Gunnar Sandvik/NRK

– Vi ønsker at ungdommen skal komme seg trygt hjem i stedet for å sitte på med ferske sjåfører som ikke burde kjørt. Ungdommen har tatt i bruk plattformer i forhold til bestilling av pirattaxi, «Sjåfør Sunnmøre», og andre slike ordninger som ikke er så bra, med sjåfører som ikke burde kjørt ungdom. Ferske sjåfører som kanskje kjører for fort og lar seg rive med av stemninga i bilen og drar på hastigheten. Derfor vil vi oppfordre ungdommene å bruke «Trygt heim for ein 50-lapp». Det er mye tryggere å reise hjem med ei drosje, sier den erfarne drosjemannen.

Ordninga ikke markedsført

Men problemet er at dagens unge ikke har fått informasjon om at denne ordninga eksisterer. Siden tilbudet kom for 13 år siden har nye ungdomskull kommet til. Fylkeskommunen har ikke fulgt opp med markedsføring og har dempet informasjonen om Trygt heim-ordninga.

– Det er også litt bevisst fra vår side, sier Geir Olsen i Samferdselsavdelinga. Han har jobbet med ordninga siden starten.

Geir Olsen i Samferdselsavdelinga sier de har dempa informasjonen om 'Trygt heim'-ordninga. Foto: Gunnar Sandvik/NRK

– Nå er vi i gang med et nytt transporttilbud,« Fram Flexx», og tanken er at «Trygt heim for ein 50-lapp» etter hvert kanskje går inn i den ordninga, sier Olsen.

Men 'Fram Flexx' er bare innført i 8–9 kommuner og det kan ta mange år før den blir omfattende og dekker hele fylket.

– Nå er det en overgang mellom 'Trygt heim-' og den nye 'Fram Flexx'-ordninga, og fram til den nye ordninga er fullverdig, så man fortsette å reklamere for 'Trygt heim for ein 50-lapp', sier Norunn Brøste Kjersem i Ungdomspanelet.