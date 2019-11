– Umusikalsk forslag

Avtroppande ordførar i Norddal, Arne Sandnes, meiner det er umusikalsk å peike på deponi for farleg avfall i eit verdsarvområde. Eit ekspertutval har sett på moglegheita for eit nasjonalt avfallsdeponi i Gudvangen i Sogn og Fjordane, som ligg innanfor Unesco sitt verdsarvområde. – Det er noko veldig umusikalsk over å føreslå å plassere gift her. Eg meiner det er respektlaust og at det vitnar om mangelfull forståing representerer, seier Sandnes, som leier rådet som skal ta vare på det vestnorske fjordlandskapet.