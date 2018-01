– Sylvi blir en sterk minister

Finansminister Siv Jensen (Frp) sier til NTB at hun tror Sylvi Listhaug blir en sterk minister. I dag ble det klart at statsråden fra Ørskog har fått en nye ansvarsområder i statsminister Erna Solberg sin utvidede regjering og blir nå Justis-, beredskaps- og innvandringsminister. – Hun får et stort og krevende saksområde, som jeg er sikker på at hun vil håndtere godt, sier Jensen.