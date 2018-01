Her er Erna Solbergs nye mannskap: – Vi skaper historie

I Solbergs utvidede regjering er det fem helt nye statsråder, og fem som har fått endret ansvar og fått ny tittel:

De fem nye statsrådene:

Trine Skei Grande (V), kulturminister

Ola Elvestuen (V), klima- og miljøminister

Iselin Nybø (V), forsknings- og høyere utdanningsminister

Nikolai Astrup (H), utviklingsminister i Utenriksdepartementet

Åse Michaelsen (Frp), eldre- og folkehelseminister i Helsedepartementet

Disse har fått nye ansvarsområder:

Torbjørn Røe Isaksen (H), næringsminister

Jan Tore Sanner (H), kunnskaps- og integreringsminister

Sylvi Listhaug (Frp), justis- og innvandringsminister

Monica Mæland (H), kommunalminister

Linda Hofstad Helleland (H), barne- og likestillingsminister

Disse fortsetter som før:

Erna Solberg (H), statsminister

Siv Jensen (Frp), finansminister

Ine Eriksen Søreide (H), utenriksminister

Bent Høie (H), helse- og omsorgsminister

Anniken Hauglie (H), arbeids- og sosialminister

Ketil Solvik-Olsen (Frp), samferdselsminister

Jon Georg Dale (Frp), landbruks- og matminister

Per Sandberg (Frp), fiskeriminister

Terje Søviknes (Frp), olje- og energiminister

Frank Bakke-Jensen (H), forsvarsminister

Lars Nehru Sand: Derfor er kulturminister-posten et godt valg for Trine Skei Grande

Glad for utviklingsminister

Søndag sa Venstre ja til å gå inn i regjering med Høyre og Frp, etter å ha sittet i forhandlinger siden 2. januar. De tre partiene presenterte den såkalte Jeløya-plattformen, som skal være grunnlaget for den blågrønne regjeringens politikk.

UTVIKLINGSMINISTEREN: Nikolai Astrup får ansvar for regjeringens bistands- og utviklingspolitikk. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Tre dager senere gikk statsminister Erna Solberg og hennes nye mannskap ut på Slottsplassen klokken 14.15 i dag.

Der ble de møtt av et stort pressekorps, og venner, familie og interesseorganisasjoner som ville gi blomster til både nye og gamle statsråder.

Avdelingssjef Lise Sivertsen i Kirkens Nødhjelp er svært glad for at Erna Solberg nå har opprettet en egen utviklingsminister.

– Det er en veldig gledelig dag for oss som jobber med utvikling, og ikke minst for fattige mennesker rundt om i verden. Dette har vi ventet lenge på, sier Sivertsen.

– Utviklingspolitikk er et eget fagområde. Det er en stor pengesekk som skal brukes veldig fornuftig, men det er også et fagområde hvor Norge kan spille en stor rolle internasjonalt.

GLAD TRIO: De tre partilederne Siv Jensen (Frp), Erna Solberg (H) og Trine Skei Grande (V) tok imot blomster og gratulasjoner på Slottsplassen onsdag ettermiddag. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Noen er nye, og noen er resirkulert

– Det er en glede å stå her sammen med Siv Jensen og Trine Skei Grande. Vi skaper historie når vi danner regjering med tre kvinnelige partiledere. Men mest av alt er jeg glad for at vi presenterer et sterkt lag med felles mål, sier Erna Solberg.

– Denne regjeringen er opptatt av resirkulering og bruke ressurser på nye områder. Det kan man si at vi også gjør her i dag, sier hun om statsrådene.

I den utvidede regjeringen flyttes integreringsarbeidet fra Justisdepartementet til Kunnskapsdepartementet.

– Vi har varslet et integreringsløft i Jeløya-plattformen. Det kom mange til Norge i 2015 som nå skal finne sin plass i det norske samfunnet. Jeg har bedt Jan Tore Sanner ta ansvar for denne oppgaven, sier Solberg.

– Dette viktige departementet blir også styrket med Iselin Nybø, som forsknings- og høyere utdanningsminister.

Solberg sier at også den nye klimaministeren får viktige oppgaver.

– Ola Elvestuen overtar ansvaret for klima. Det er et viktig område for hele regjeringen. Han kommer med kunnskap og politisk erfaring fra området og Stortinget.

Om Norges første eldreminister, sier Solberg:

– Regjeringen har startet arbeidet med en kvalitetsreform i eldreomsorgen. Da var det naturlig å ha en statsråd for eldre og folkehelse. Jeg er glad for at Åse Michaelsen har takket ja til oppgaven.

Erna Solberg beskriver utviklingsminister Nikolai Astrup som en med stor arbeidskapasitet.

– Jeg vet at han vil være en drivkraft for å sette disse sakene på dagsorden her hjemme og ute i verden.

Trakassering, varsler og rykter: – Det har vært krevende

Samtidig som Høyre, Frp og Venstre har sittet i regjeringsforhandlinger, har alle tre vært rammet av ulike saker knyttet til trakassering eller sexrykter.

Kristian Tonning Riise har trukket seg som leder i Unge Høyre, og det er nå kommet til sammen 15 varsler mot ham og andre i Unge Høyre og unge personer i Høyre.

Ulf Leirstein (Frp) har trukket seg som justispolitisk talsperson og parlamentarisk nestleder i Frp etter at NRK avslørte at han hadde sendt hardpornografiske bilder til et 14-årig FpU-medlem.

Det har versert rykter av seksuell karakter om Trine Skei Grande. Ryktene knyttes til en fest i Trøndelag for ti år siden, og gjorde at Grande i går gikk ut og sa at hun ikke er en overgriper.

– Det har vært krevende for oss alle tre, sier Solberg om seg selv og partilederkollegaene Siv Jensen og Trine Skei Grande.

– Alle har solid politisk erfaring

Valgforsker og professor i statsvitenskap, Bernt Aardal, påpeker at statsrådene i den utvidede regjeringen har solid politisk erfaring.

– De senere år har vi sett at der man har trukket inn statsråder fra utenfor politikken, har det ikke vært veldig vellykket. Mens det i Gerhardsens tid var vanlig å trekke inn personer med mindre politisk bakgrunn, er det å kunne Stortinget og kunne politikken blitt viktigere, sier Aardal.

Sigbjørn Aarnes, som har vært Erna Solbergs nære medarbeider og høyre hånd i mange år, sier dette om hva som skal til for å bli en god statsråd:

– Å være en god statsråd er å være en god leder. Du skal få et helt departement til å lykkes sammen. Det holder ikke å bare være god til å få frem et politisk budskap – for å være en god statsråd, må man både være en god sjef og en god politiker. Det er den viktigste kombinasjonen, sier Aarnes.