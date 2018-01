– Norge er blitt en gassnasjon

Aukra-ordfører Bernhard Riksfjord sier Norge nå er i ferd med å bli en gassnasjon mer enn en oljenasjon. Nye tall viser at 2017 ble et rekordår for eksport av norsk gass. – Gass vil ha en fremtid i både 40 og 50 år fremover, og dette er veldig positivt, mener ordføreren.