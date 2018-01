Rekord for norsk gasseksport

Det ble eksportert 8 prosent mer gass til Europa i 2017 enn året før målt i volum.

– At norsk gasseksport til Europa setter en så klar rekord etter 40 år viser hvilken nøkkelrolle norsk gass spiller for Europas energiforsyning, sier Frode Leversund, administrerende direktør i Gassco.

Gassco er operatør for den norske infrastrukturen for gass. Den omfatter rørledninger, prosessanlegg i Norge og mottaksterminaler i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia.

Gass fra Norge dekker i dag om lag en fjerdedel av Europas gassforbruk. For Storbritannias del, er tilsvarende tall 40 prosent.

Olje- og energiminister Terje Søviknes sier til NRK at utviklingen viser at næringen har kommet seg på bena igjen.

Olje- og energiminister Terje Søviknes vil ha en fortsatt offensiv tildeling av nye letearealer på norsk sokkel. Men nå forhandler regjeringen med Venstre om en ny regjeringsplattform. Venstre er sterke motstandere av å åpne områder i Lofoten, Vesterålen og Senja Foto: Heiko Junge / NPK

– Offensiv tildeling av nye arealer

– Gasseksporten er ekstremt viktig for Norge, og utgjør nå i verdi om lag halvparten av olje- og gasseksporten. Dette er helt fantastisk, sier Søviknes til NRK.

Det foreligger nå planer for investeringer for 125 milliarder kroner på sokkelen i årene som kommer.

– Vi har satt rekord i antall utvinningstillatelser de forrige fire årene, og vi har ambisjon om å fortsatt ha en offensiv tildeling av nye utvinningskonsesjoner. Vi må tildele nye arealer for å gjøre nye funn og dermed inntekter til velferden vår, sier Søviknes.

Han sier at det i 2040 vil være et stort behov for norsk olje og gass. Og mener at videre utbygginger kan skje i tråd med målene som ligger i Parisavtalen.

– Norge kan gå på en stor smell

Zero-leder Marius Holm sier til NRK at det er naivt å tro at olje og gass blir like lønnsomt i en fremtid hvor verden i økende grad skal gå bort fra olje og gass som energikilde.

–Veksten i alternative løsninger og fornybar energi er eksponentiell. Det gjør at energimarkedene er i rask endring. Norge kan gå på en stor økonomisk smell hvis vi later som at alt er som før, sier Holm.