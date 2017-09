– Jobber vi steinhardt tror jeg det blir bra

Molde-trener Magnus Johansson var mandag tilbake i hallen etter første seier i comebacket til eliteserien. Søndag slo de Gjerpen 29–25 foran et rekordstort publikum i nye Molde arena.

Han innrømmer at det var mye nerver før kampen.

– Det var mye nervøsitet. Det var første kampen på ny arena, og første kampen med nye spillere og premiere i ligaen. Vi gjorde det bra. Jentene skal ha all ros for det. Å få starte med to poeng og være med, det betyr mye.

Må være ydmyk

Han håper flere vil ta turen neste hjemmekamp.

– Det var riktig god stemning. Folk som var her tror jeg fikk en god opplevelse, og de gjorde at vi fikk en god opplevelse. Jeg håper alle kommer tilbake og tar med seg noen flere.

Flere håndballeksperter mener klubben har et så godt mannskap at de kan havne langt oppe på tabellen.

– Vi må arbeide hver dag, og tro på det vi gjør og ikke høre på andre som sier at vi skal være i toppen. Det gjelder å være ydmyk og jobbe steinhardt. Da tror jeg det blir bra.

Johansson har åtte seriemesterskap og ett EM-sølv med seg fra Sverige. Nå håper han på suksess i Molde.

– Jeg synes jentene stiller opp og trener. De viser at de hele tiden vil bli bedre, så det er en super jobb, sier han.