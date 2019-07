– Jeg skjønner bekymringen

Kriseavtalen med Storbritannia vil kunne sikre sjømatnæringen hvis britene krasjer ut av EU uten enighet, mener fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp). Norges sjømatråd frykter hard brexit under Boris Johnson, som blir innsatt som statsminister i Storbritannia i dag. Johnson har sagt at britene skal gå ut av EU 31. oktober, enten det blir med eller uten en avtale med EU. Nesvik forstår usikkerheten, men understreker at den midlertidige kriseavtalen vil sikre tilsvarende reguleringer som i dag reguleres av EØS-avtalen. Dette inkluderer blant annet tollfrie kvoter for sjømat. – Jeg skjønner bekymringen. Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får. Arbeidet og dialogen mellom landene er derfor viktig, sier Nesvik til NTB.