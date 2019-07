Boris Johnson vil etter alt å dømme ta over som statsminister i Storbritannia, onsdag.

Inntoget til den karismatiske politikeren kan føre til store økonomiske konsekvenser for mange land. Han har uttalt at Storbritannia skal ut av EU, uansett.

Norges sjømatråds utsending til Storbritannia, Hans Frode Asmyhr, sier at brudd i handelen med De britiske øyer vil kunne gå hardt utover næringen.

– Vi eksporterte sjømat til Storbritannia for 6,2 milliarder kroner i fjor. Blir det full stopp etter Brexit, så er det klart at det får betydelige konsekvenser for norske eksportører, sier han til NRK.

Danmark sliter

Storbritannia er Norges fjerde største eksportmarked for sjømat. Markedet er den viktigste mottakeren av hvit fisk fra Norge, mens den er i toppen når det gjelder laks.

Hans Frode Kielland Asmyhr, Norges sjømatråd. Foto: Norges sjømatråd

Etter planen skal britene ut av EU 31. oktober, og Asmyhr sier at denne datoen vil føre med seg en stor usikkerhet blant markeder i hele verden.

Ifølge en forskningsrapport fra København, vil Danmark tape en milliard danske kroner i året etter en «hard Brexit».

Dette er fordi danskene henter 30 prosent av fisken sin fra britiske farvann, skriver nettavisen Danske Kommuner.

Asmyhr, som er bosatt i London, sier likevel at en blokade mellom Storbritannia og Norge ikke virker helt realistisk.

I en pressemelding skriver Asmyhr at Norge i utgangspunktet har en overgangsavtale med Storbritannia. Det han er mer bekymret for er den indirekte eksporten via andre land som Polen, Danmark og Nederland.

– Det er høyst usikkert hva som vil skje med handelen mellom EU og Storbritannia ved en hard brexit, og det skaper nervøsitet i sjømatbransjen at ingen vet noe om fremtiden. At vi skulle miste all handel er ytterste konsekvens.

– Vi er på tå hev

Kjell Ingebrigtsen er styreleder for Norges Fiskarlag, og sier at norske fiskere følger nøye med på utviklingen.

– Det er klart at vi er ekstra på tå hev i disse dagene fram mot Brexit. Det engelske markedet er et veldig viktig marked for oss.

Ingebrigtsen sier at foruten markedet i seg selv, så deler Norge og britene også en fellesbestand av blant annet makrell.

Han håper at forbrukermakten vil føre til at norsk fisk fremdeles vil være en viktig eksportvare til britiske forhandlere.

– Det engelske markedet er et marked som vet å sette pris på norsk kvalitetsfisk, og det tror jeg de kommer til å gjøre i fremtiden og. Skal vi være en stor sjømatnasjon i fremtiden, er det alfa og omega at det gjøres en god jobb i denne kritiske tiden.