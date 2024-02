– Helseplattformen skal innføres som planlagt

Styret i Helse Midt-Norge holder fast ved at Helseplattformen skal innføres i Møre og Romsdal i slutten av april.

På styremøtet i dag kom det frem at det fortsatt er forsinkelser og feil i systemet som skal rettes. Styret fastslår også at det fortsatt er behov for tiltak som kan ivareta pasientsikkerheten, og at feilrettingen i Helseplattformen må fullføres til avtalt tid og avtalt kvalitet.

Styret ønsker at det skal gjennomføres tiltak som kan bedre tilliten til Helseplattformen.