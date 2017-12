– Et historisk vedtak

– Jeg er glad og stolt over at Helse Midt-Norge har lyttet til den tilrådingen vi har gjort, og at vi har fått positive tilbakemeldinger på arbeidet vårt. For oss er dette en historisk dag, sier Remme.

Adm.dir. i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme. Foto: Ann-Eli Nøsen / NRK

Remme er fornøyd med de positive tilbakemeldingene. Han understreker at det er mange som har stått på for å få til en løsning og har jobbet over lang tid med. Ansatte, brukerorganisasjoner, prosjektorganisasjon og kommuner har vært med på dette arbeidet.

– En merkedag

– Det er en merkedag for Helse Møre og Romsdal. Nå kan vi gå i gang med det fysiske arbeidet. Vi kan begynne og rive og bygge. Vi kan fortsette arbeidet i forhold til Kristiansund og skape et godt sjukehustilbud for Nordmøre og Romsdal.

En god løsning for hele fylket. Espen Remme

Remme er også opptatt av å undersøke at dette er en god løsning for hele fylket. Han vil også få med seg Ålesund og Volda i det videre arbeidet.

Vil ha med hele organisasjonen

– Det viktigste for å lykkes i pasientarbeidet framover er å ha med seg hele organisasjonen. Det er fagfolkene som leverer tjenestene. Det er viktig å bygge laget i hele Møre og Romsdal og å få alle til å dra i en retning, sier Remme.

Remme mener det mest avgjørende for om prosjektet kommer til å lykkes ikke er hvor mye sykehuset kommer til å koste. Han sier at det viktigste blir å få med folk fra de ulike fagmiljøene.

Satser i Kristiansund

– Nå intensiverer vi arbeidet i Kristiansund. Det gjelder både organisasjonsutviklingen og arbeidet med senteret i Kristiansund med helseinnovasjon og samarbeid med kommunene.

– Hvilken betydning har det for det videre arbeidet at prosjektet nå kan bli 475 millioner kroner dyrere på grunn av en renteøkning i statsbudsjettet?

– Dette er føringer fra Finansdepartementet og er tatt inn i bærekraftsanalysen som vi må forholde oss til. Dette er en del av det som alle store prosjekt går gjennom. Det er nødvendig å tilpasse seg underveis og det skal vi klarer, sier Remme.