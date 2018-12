– Et demokratisk problem

Frp-politiker Frank Sve mener prosessen rundt Nordøyvegen er blitt et demokratisk problem. I dag la fylkesadministrasjonen frem nye tall som viser at differansen mellom om å bygge Nordøyvegen og fortsette med ferger er langt mindre enn det som er lagt frem tidligere. En tydelig provosert Sve sa under møtet i samferdselsutvalget mangel på åpenhet har bidratt til å skape svært skarpe fronter. Flere av politikerne i samferdselsutvalget ga uttrykk for at det er uheldig at de nye beregningene ikke har kommet før.