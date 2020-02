6,9 millionar til forsking

Bedrifter og kommunar i Møre og Romsdal kan no søke om støtte på inntil 500 000 kroner for å kome i gang med forsking- og utviklingsprosjekt. Regionalt forskingsfond Møre og Romsdal lyser no ut kvalifiseringsstøtte til forskingsbasert innovasjon og har ei samla ramme på 6,9 millionar. Prosjekta må handle om minst to av følgande tema: Prosjekt som bidrar til berekraftige løysingar, mogleggjerande teknologiar, havrommet som grunnlag for næring eller innovasjon i kommunal sektor.