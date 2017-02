20 nye stillinger til Kristiansund

Det er statssekretær Kristin Holm Jensen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (H) som sier dette til NRK.

Full forvirring

Sist fredag ble det full forvirring i spørsmålet om antall arbeidsplasser ved Politiets nye lønns- og regnskapssenteret i Kristiansund. Senteret er under oppbygging, og skulle etter planen ha 70 stillinger. Fredag ble det klart at dette tallet blir 50, altså 20 færre.

Pål Farstad, stortingsrepresentant (V) Foto: Trond Vestre / NRK

Reaksjonene lot ikke vente på seg, og blant annet reagerte stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik (Frp) og Pål Farstad (V). Farstad sa fredag at det ikke var akseptabelt å opprette færre stillinger i Kristiansund.

Fra politi til skatt

Statssekretær Kristin Holm Jensen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Foto: NRK

Mandag kveld sier statssekretær Kristin Holm Jensen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (H) at Finansdepartementet vil styrke skattekontoret i Kristiansund med om lag 20 årsverk.

Stortingsrepresentant Harald T. Nesvik (Frp) er glad for at alle forvirringer i saken nå er oppklart.

Stortingsrepresentant Harald T. Nesvik (Frp) Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Jeg har gått helt til topps i regjeringen for å forsikre meg om at tallet 70 ligger fast. Nå tilfører regjeringen 70 statlige arbeidsplasser til Kristiansund, om ikke alle er i politiet. Det er jeg veldig fornøyd med, nå bør all tvil være lagt til side, sier Nesvik.