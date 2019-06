18-åring truleg omkomen

Mannen som fall over bord frå passasjerferja MS «Stavangerfjord» utanfor Mandal natt til laurdag er ein 18 år gamal mann frå Møre og Romsdal. Det stadfestar politiet i Agder til avisa Møre. Mannen er framleis ikkje funnen og politiet antek at han er omkomen. Under søket etter 18-åringen styrta eit småfly som hjelpte politiet og ein 54 år gamal mann døydde.