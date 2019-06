Døde etter småflystyrt

Politiet bekrefter på en pressemelding at det er 54-år gamle Svein Erik Rud fra Stavanger som mistet livet etter småflyulykken utenfor Mandal lørdag formiddag.

Rud var én av tre personer som var ombord i småflyet som havarerte, da de søkte etter en antatt omkommet person som falt over bord fra passasjerferjen Stavangerfjord utenfor Mandal.

– Vi har fått beskjeden vi fryktet. Våre tanker går nå til familie, venner og til flyklubben på Sola, sier politimester i Agder politidistrikt, Kirsten Lindeberg.

Foto: Redningsselskapet / Redningsselskapet

Fikk motorstans

Ifølge Statens havarikommisjon mistet motoren effekt etter en kort søkeperiode. Selv om motoren startet igjen, kunne det ikke forhindre at flyet traff sjøen.

– Det er en mange som gjør en stor innsats som frivillige i redningstjenesten i Norge. Det blir ekstra tragisk at en leteaksjon etter en savnet person får et så fatalt utfall, sier politimester Kristen Lindeberg.

Statens havarikommisjon for luftfart vil gjennom sine undersøkelser jobbe for å finne svar på hva som gikk galt. Siden Agder politidistrikt var oppdragsgiver i hendelsen har politimester Kirsten Lindeberg meldt seg inhabil og bedt statsadvokaten oppnevne et annet politidistrikt til å etterforske saken.

Et hjul er den eneste vrakresten som så langt er funnet etter flystyrten. Foto: Fiskeridirektoratet sjøtjenesten

– Jeg kan ikke kommentere hendelsesforløpet før Havarikommisjonen og settepolitidistriktet har gjort sine undersøkelser og etterforskning. Vår oppgave i Agder politidistrikt nå er å følge opp de overlevende og pårørende med det vi kan, sier Lindeberg.

Flyet sank umiddelbart, men de tre om bord kom seg imidlertid raskt ut og fikk blåst opp redningsvestene. De ble berget etter nesten seks timer i sjøen. Fartøysjefen var bevisstløs og ble fløyet til Ullevål universitetssykehus i Oslo med livstruende skader. Mens de to andre ble lettere skadet, skriver Statens havarikommisjon.

De to som ble lettere skadet klamret seg fast til et av flyets hjul som fløt i sjøen. Det er usikkert om det er det samme hjulet som ble funnet kort tid etter.

Havarikommisjonen har besluttet å ikke heve vraket.

Flyklubb preget

Foto: Kjevik Flyklubb / Facebook

Leder for Kjevik flyklubb Dmyatro Yakovenko sier at dette er en veldig trist sak fra et lite miljø. Yakovenko sier at det er tett samarbeid mellom Kjevik- og Sola flyklubb og at flytjenesten fra begge klubbene øver mye sammen på slike søk.

– Alle vi fra flyklubben kondolerer for den tragiske ulykken, dette er en trist sag som preger et lite miljø, alle tanker går til våre venner i Sola flyklubb, sier Yakovenko.

Tilhørte Sola flyklubb

Svein Erik Rud og en annen som var ombord tilhørte Sola flyklubb, mens den tredje personen representerte Kjevik flyklubb og bor i Agder. Flyet fra Sola ble rekvirert og satt i søk på oppdrag fra Agder politidistrikt og tok av fra Kjevik kl. 12.17 på vei mot det tildelte søkeområdet.

Etter kort søkeperiode mistet motoren effekt, selv om fartøysjefen klarte å starte motoren igjen kunne det ikke forhindre at flyet traff sjøen ca. 12.55. Skriver Statens havarikommisjon i rapporten.