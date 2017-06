170 kan miste jobben i National Oilwell Varco

National Oilwell Varco Norway AS skal gjennomføre en ny runde med nedbemanning. Den femte nedbemanningsrunden ble varslet forrige uke, noe som spredte usikkerhet blant bedriftens ansatte.

I denne runden har det amerikanske selskapet planer om å nedbemanne med inntil 170 medarbeidere. I Norge har National Oilwell Varco hovedkontor i Kristiansand med underavdelinger i blant annet Stavanger, Asker og Molde.

– Denne nedbemanningen rammer hele selskapet. Vi skal nedbemanne med rundt 170 i hele Norge, men vi vet fremdeles ikke hvor, forteller HR-direktør, Kjell Hammen til NRK.

– Lite påvirket

HR: Kjell Hammen er HR-direktør i NOV. Foto: Kjell Pedersen / NRK

Oljeservicebedriften har blitt rammet hardt av krisen i markedet, og har nedbemannet kraftig de to siste årene. Bare i Molde i Møre og Romsdal har staben gått fra 500 til 100 på kort tid.

Totalt har selskapet over 60 000 ansatte på verdensbasis.

Ifølge Hammen blir ikke Molde like kraftig påvirket i denne nedbemanningsrunden.

– Slik det ser ut nå vil Molde-avdelingen bli lite påvirket. Selskapet er delt i to – drilling og lifting and handling – og lifting and handling, som Molde-kontoret driver med, er den delen som blir mindre rammet, sier han.