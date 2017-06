De to siste årene har det amerikanske selskapet redusert staben i Molde fra 500 til ca. 100 ansatte. For et år siden ble alle 64 sagt opp på Hjelset. Mens resten av staben er tilknyttet bedriften i Grandfjæra i Molde. Mange servicefolk er på farten for å yte service og vedlikehold i inn- og utland. Noen ansatte pendler også mellom Kristiansand og Molde.

Vet ikke hvem som må gå

Simulatoren er flyttet fra Molde til Kristiansand. Foto: Roar Strøm / NRK

Den siste varslinga skaper nok en gang uro og rykter om at oljeservicebedrften blir lagt ned i Molde. Så langt er det kun varslet en femte nedbemanningsrunde. Ingen vet om det vil omfatte de ansatte i Molde i denne runden. Men etter det NRK erfarer skal det nå pågå drøftinger med ansatte i disse dager.

Opplæringssimulator flyttet fra Molde

En gedigen opplæringssimulator ble nettopp flyttet fra lokalene i Molde til hovedkontoret i Kristiansand. I løpet av et år kom ca. 400 kranførere fra inn- og utland kommet til byen for å få opplæring på denne simulatoren. Ifølge Håvard Høgset ble flyttinga av simulatoren bestemt i fjor.

– Det er over et år siden det ble besluttet å flytte simulatoren. Nå er den nettopp pakket og sendt. De ansatte som har vært knyttet til opplæringa i simulator har fått andre arbeidsoppgaver i bedriften ifølge Håvard Høgset.

Forsiktige optimister

Håvard Høgset er operasjonsansvarlig for National Oilwell Varcos Kran og løft-avdeling i Norge. Han overtok som sjef i Molde i oktober i fjor. Foto: Roar Strøm

Da NRK besøkte bedriften før jul fikk vi demonstrert simulatoren. Ingen nevnte da at den snart skulle forsvinne fra Molde. Håvard Høgset overtok som ny sjef i oktober i fjor og har operasjonsansvaret for Kran og løft i NOV i Norge.

Høgset svarte slik da NRK spurte om hvordan han så for seg framtida for bedriften i Molde. Om de fryktet at det kunne komme flere kutt.

– Vi kan aldri garantere det, men med en økende oljepris og markedsitusjon som ikke ser ut til å forverre seg i så måte, ser vi positivt på framtida i Molde. Jeg hadde ikke tatt på meg denne jobben om jeg ikke hadde trodd det.

Et år siden alle forlot arbeidsplassen på Hjelset

Knut Erik Brevik var tillitsvalgt på Hjelset. Både han og over 60 kolleger forlot arbeidsplassen National Oilwell Varco for et år siden. Foto: privat

Det er nå et år siden 64 ansatte forlot National Oilwell Varcos lokaler på Hjelset. I dag står lokalene stort sett tomme og ingen vet hva som vil skje med dypvannskaia og anlegget som ligger et par mil utenfor Molde by.

Spørsmålet er om lokalene i Grandfjæra også står i fare for å tømmes når National Oilwell Varco i nær framtid kutter ansatte i sin femte nedbemanningsrunde på to år.

Selskapet opplyser at de vil komme med et forslag til styret om hvordan seskapet skal se ut i fremitiden innen slutten av juni.