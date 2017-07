Ber folk bruke hodet etter unødvendige utrykninger

Meldingene som kom fra Rauma, Eide og Averøy natt til onsdag, viste seg å være bål som var tent i nærheten av boligområder. Brannmester ved 110-sentralen, Stian Jørgensen, ber nå folk om å tenke seg om før de tenner bål uten å varsle om det på forhånd.

– Når folk ikke har varslet om at de tenner bål på forhånd så må vi aksjonere, sier han.

Forbudt å tenne bål

Med unntak av små kaffebål eller grilling, er det forbudt å tenne bål i eller i nærheten av skogmark i tidsrommet 15. april - 15. september. Selv om det nå er vått mange steder i fylket, mener Jørgensen at dette ikke gjør det mindre farlig.

– Det holder med to dager opphold og litt vind, så er det tørt igjen. Man må tenkte litt den veien også, forteller han.

Selv om det er forbudt å tenne bål i denne perioden, kan man søke for å få tillatelse. Jørgensen mener da at det viktigste er å varsle om hendelsen.

– Du kan be om tillatelse fra brannvesenet i din kommune, og da bør du også helst varsle 110-sentralen, sier han.

​Tar vekk fokuset fra andre oppgaver

110-sentralen har det regionale ansvaret for mottak av nødmelding på 110 om både brann, redning og akutt forurensning for 36 kommuner i fylket. Jørgensen forteller at unødvendige alarmer krever mye tid og ressurser.

– Unødvendige alarmer tar vekk fokuset fra andre oppgaver vi kunne gjort. I tillegg er det en stor samfunnsøkonomisk kostnad, sier han.

Han har også en oppfordring til de som tenker å tenne opp ute:

– Varsle viktige instanser, få tillatelse og ha tilgjengelig slukkemateriell på stedet.