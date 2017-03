– Jeg fikk masse røyk i lungene

MGP-trioen ønsker å skape festivalstemning på scenen, og under de aller første gjennomgangsprøvene onsdag skjønte de raskt at et av elementene som brukes i nummeret må justeres.

RØYKKAOS: Ting gikk helt etter plan på In Fusions første prøve. Foto: Erlend Jones / NRK

– Hva var det som skjedde under prøvene?

– Det ble rett og slett litt for mye røyk. Jeg prøvde å la være å hoste, men det gikk ikke, sier Saima.

– Vi må jo puste for å synge, så da kom det tung røyk rett i lungene. Det ble litt heftig, forklarer Miriam.

– Tenk hvis det hadde vært på direkten, herregud, ler Saima.

Trøndertrioen tar øvelsen med fatning, og er fornøyde med at det ikke blir like mye røyk i selve finalen. Etter et par gjennomganger var røykmengden minsket.

– Vi har vunnet litt allerede siden vi får opptre i Spektrum!

Saima-Iren Mian, Miriam LaBrech og Nina Grødahl synes det godt å være i gang med prøvene. – Det er helt klart litt tryggere når vi har kommet inn i Spektrum og fått gjort oss kjent her. Foto: Katrine Opdahl/NRK

Trøndertrio

Trioen In Fusion består av Miriam LaBreche, Nina Grødahl og Saima-Iren Mian. Alle tre er fra født og oppvokst i Trondheim-traktene.

Miriam ble nylig omtalt i media som en av Norges beste kvinnelige rockevokalister. Hun er tidligere frontfigur og vokalist i et trøndersk rockeband. I 2017, valgte hun å satse på en solokarriere.

Nina har studert på The Liverpool Institute For Performing Arts, bedre kjent som Paul McCartney-sjolen. Hun har senere produsert tre musikkvideoer under artistnavnet Nina G.

Saima dannet gruppa Irresistible, sammen med tre venninner fra musikklinja på videregående. De deltok i finalerundene i X-Factor 2010 og delfinalen på Ørlandet i Melodi Grand Prix 2012, med låta «Elevator» featuring Carl Prit.

Øver med bekkenløsning

Miriam er gravid, og blir påminnet på å ta nok pauser underveis i oppkjøringa til MGP-finalen.

– Jeg er i bedre form enn frykta, men har bekkenløsning. Og en forstua fot. Heldigvis føler jeg meg ikke syk, jeg er bare litt gravid, sier Miriam, som tar det hele med et smil.

Til vanlig er hun ikke den flinkeste til å ta pauser, men under forberedelsene til Melodi Grand Prix har hun ikke noe valg.

– Nina og Saima tar godt vare på meg, og jeg må jo bare passe på å hvile når jeg kan, sier Miriam.

Det er flere som passer på MGP-deltakerne – nemlig mødrene til Saima og Nina.

– Mamma holder meg oppdatert! Hun følger med på både nyhetene og oddsen, og sender meg skjermdumper når hun kommer over informasjon om oss, forteller Saima.

– Min mamma sender mail til journalistene hvis de skriver feil, legger Nina til.

Hør hele låta: In Fusion – «Nothing Ever Knocked Us Over»

In Fusion skal ut som artist nummer seks under finalen lørdag kveld. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK