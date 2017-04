Sjokoladeegg med appelsinfyll

Utstyret man trenger

En palett, en malingskrape, liten pensel, liten kasserolle, varmeplate, piskebolle, slikkepott stavmikser, gjerne noen pulverfarger/glimmerfarger og selvfølgelig eggformer. Se bilde nederst i oppskriften.

Sjokoladeegg

Puss eggformene først. Bruk helst bomull, men kjøkkenpapir fungerer også. Ha i litt fargepulver, hvis du ønsker det.

Ha litt vann i kasserollen. Sett bollen med cirka 300 gram mørk sjokolade over vannbadet. Varm dette til glovarmt. Ta litt av sjokoladen på underleppen og kjenn at den er varm. Ha så i 600 gram ekstra sjokolade. Bland dette sammen med en slikkepott, og sett det cirka ett minutt over vannbadet igjen. Kjør dette sammen med stavmikseren til det blir helt glatt. Ha litt sjokolade på leppen og kjenn på temperaturen. Nå skal den kjennes litt kaldere enn leppen din.

Nå kan du fylle sjokoladen i eggformene. Fyll helt opp til kanten av formen. Dunk formene i bordet så du får ut alle luftboblene. Snu så formen på hodet og dunk med baksiden av paletten på siden av eggformen, så mest mulig sjokolade renner ut.

Skrap av over eggene med malingskrapen og sett dem på hodet over to glass eller lignende, så de får renne av seg litt. La dem stå et par minutter før du går over kantene med malingskrapen igjen.

Sett eggene på kjøl en halvt time. Ta dem ut av kjøleskapet, vent ett par minutter før du forsiktig tar eggene ut av formene.

Husk å lage sokler som eggene kan stå på.

Melkesjokoladeganasje med appelsin

Fyllet til eggene må gjerne lages dagen i forveien og stå i romtemperatur over natten.

Kok fløten med appelsinskallet. Sil fløten over sjokoladen. Rør det sammen med en slikkepott. Kjør inn smøret med stavmikseren.

Ha fyllet i en sprøytepose og la ganasjen stå i romtemperatur over natten.

Fyll eggene med ganasje når eggene er ute av formene.

Sett over litt vann i en kasserolle, legg over et flatt grytelokk i stål eller aluminium. Varm forsiktig kanten på det ene halve egget ved å gni det mot det varme grytelokket. Sett de to halve eggene sammen.

Ha litt av den tempererte sjokoladen på sokkelen og sett fast egget.