Panna cotta med lime

Ein god dessert blir aldri feil. Her skal du få tips til ein smakfull panna cotta med lime. Kokk Steinar Lindstrøm brukar både safta og skalet av limen, for å gje fløyten ein smak av sitrus. Og det var ikkje ei lita skei att, då desserten vart servert under NRK Sogn og Fjordane si direktesending på Raudeberg.