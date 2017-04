Snitt alle pølsene og del de i to. Pakk dem sammen i et dobbelt lag med aluminiumsfolie sammen med strimlet småløk, hele sukkererter og tomater. Legg et par spiseskjeer smør i pakken, og pakk dette tett sammen.

Grill hele pakken i 20 minutter, og du har noen fantastiske pølser. Spis dette sammen med godt brød og hjemmelaget ketsjup.