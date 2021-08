Slik får du elsykkelbatteriet til å vare

Stadig flere nordmenn har fått opp øynene for elsykkelen. Nesten halvparten av elsyklistene bruker gjerne sykkelen i all slags vær gjennom hele året.

En elsykkel kan fort koste 20-30.000 kroner. Og det er ofte batteriet som er sykkelens dyreste komponent. Det er det viktig å ta vare på batteriet, ellers kan det bli kostbart. Og det er hvis batteriet kan erstattes.

– Noen sykler blir utdaterte. Da kan du ikke bare bestille et nytt batteri. Det er veldig trist og dårlig for miljøet, dersom du må kaste hele sykkelen bare fordi batteriet slutter å fungere, sier Greg Marton.

Marton er en ungarsk tech-gründer i Oslo. Han har startet opp verkstedet Yedlik som spesialiserer seg på å reparere og ombygge batterier.

– Hvis et batteri behandles riktig, kan den vare i mange år, sier han.

Lad hyppig, men ikke mer enn du må

Lade litt etter litt eller sykle til det er nesten tomt og så lade opp maksimalt? Det er et av spørsmålene Marton oftest får fra kunder.



– Det spiller ikke så stor rolle. Å unngå litt og litt lading er et råd som henger igjen fra gamle dager da vi hadde dårligere batteriteknologi, sier Marton.

På Fortums nettsider anbefales det å lade umiddelbart etter tur. Det er ikke skadelig å lade batteriet litt og litt. Faktisk kan hyppig vedlikeholdslading bidra til å forlenge batteriets levetid.

Men Marton advarer mot å lade batteriet konstant. Lader du over natten, kan det føre til kortslutning og mulig brannfare.

Ikke bruk hurtiglader med mindre du har dårlig tid

Fordelen med en hurtiglader er at den lader raskt og effektivt. Det er ikke slik at hurtiglading er noe du absolutt bør unngå, men det kan redusere batteriet levetid.

– Det er ingen problem å bruke hurtigladere når du har dårlig tid. Men det er ikke bra for battericellene i lengden. Bruk heller en vanlig lader dersom du har god tid, sier Marton.

Siden oppstarten i 2020 har Greg Marton og kollega Uzair Kiani fikset over 1000 sykkelbatterier. De anslår at rundt 80 prosent av batteriene de får inn på verkstedet, kan repareres. Foto: Su Thet Mon / NRK

Aldri la batteriet gå tomt

Det gamle batteriene måtte ofte lades ut for å nullstilles. Med de nye litiumsbatteriene er rådet det motsatte. Ikke la batteriet gå helt tomt før lading!

– En slik utladning kan gjøre uopprettelig skade på batteriet, advarer Marton.

Utlades batteriet helt, kan cellene i batteriet brytes ned. Dette vil redusere rekkevidden betraktelig. I verste fall kan det ødelegge batteriet.

– Mange ladere har heller ikke nok energi til å lade opp et tomt batteri. Da må du ta med batteriet til verksted slik at vi kan se om battericellene kan reddes. Det anbefales ikke at du forsøker å åpne opp batteriet på egen hånd sier han.

Lad batteriet før du rydder unna for sesongen

Med mindre du er en av friskusene som sykler hele året, så rydder du kanskje vekk elsykkelen på vinterhalvåret.

– Alle batterier utlades litt etter litt når de ikke er i bruk. Rydder du vekk batteriet når den ikke er lade, risikerer du at batteriet utlades innen du tar frem sykkelen igjen, sier Marton.

Derfor er det viktig at du lader batteriet til rundt 80 prosent før du stuer det vekk.

Batteriet bør lagres et sted innendørs som er tørt. Vann og fukt kan ødelegge kontrollpanelet og ødelegge funksjonaliteten til et batteri, selv om battericellene er i orden. Det bør heller ikke bli eksponert for sollys over lengre tid.

Slik ser innsiden av et sykkelbatteri ut. Batterier trenger ikke å lades opp til 100 prosent hver gang. De trives best mellom 70–80 prosent. Foto: Su Thet Mon / NRK

Ikke lad eller oppbevar batteriet i kuldegrader

Lading av batteriet bør foregå under tørre forhold og i romtemperatur, skriver Trygg Trafikk.

Dersom du lader batteriet når det er kuldegrader, kan litiumcellene i batteriet bli ødelagt.

– Hvis det er kaldt, sørg for at batteriet er i romtemperatur før du kobler den i laderen, sier Marton.

Send batteriet til gjenvinning

En utfordring for verkstedene å finne erstatningsdeler. Det er ikke alle deler som er tilgjengelige, ettersom få sykkelselskaper selger nye reservedeler for batterier.

De samarbeider derfor med avfallshåndteringsselskaper som Norsirk og Batteriretur.

– Vi får lov til å redde deler fra gamle batterier som ellers ville blitt knust og gjenvunnet i utlandet. Dermed kan deler av et batteri som bare hadde blitt skrotet, leve videre i flere år. Til gjengjeld sender vi tilbake ødelagte batterier som ikke kan reddes, sier Marton.

Når du leverer inn gamle batterier på din lokale miljøstasjon eller en butikk som selger batterier, sendes de videre til behandlingsanlegg i Europa. Her plukker de batteriene fra hverandre og gjenvinner materialer som kan brukes i produksjon av nye batterier eller andre produkter.

– Vi har begrenset med ressurser, så det er opp til oss å utnytte det best mulig, sier Morten Onsrud, fagsjef for batterier i Norsirk.

Les: Harald skulle lade elsykkelen sin – så smalt det

Aldri kast et batteri i søpla

Mange batterier inneholder miljøskadelige stoffer, som litium, bly og kobolt. Disse kan gjøre stor skade på naturen. Batteriene kan også utgjøre en betydelig brannrisiko dersom de ikke gjenvinnes på riktig måte.

– Det er tryggere å sende til gjenvinning, enn å ha det liggende hjemme, sier Onsrud.

Verkstedet til Marton tar også gjerne imot gamle batterier.

– Vi forsøker å redde det som kan reddes og gjenvinne resten. Hvis ikke vi kan fikse ditt batteri, så kan den kanskje bidra til å reparere et annet batteri, sier han.

Kan du gjenbruke batterier fra elsparkesykler til å få liv i en gammel e-bil? Ekko - samfunnspodden har forsøkt å finne svaret.