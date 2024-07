– Batman vann i dag!

Det sa Matt White, sportssjefen i Jayco-AlUla, etter at Dylan Groenewegen (31) vann massespurten i Dijon torsdag førre veke.

Sportssjefen spøkte med det nye «nebbet», som 31-åringen har tatt i bruk.

Tidlegare i touren måtte Groenewegen ta av seg det Batman-liknande utstyret halvvegs uti 3. etappe.

«Nebbet» til brillene var nemleg ikkje tilgjengelege for sal, noko som bryt med Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) sitt reglement. Men i løpet av veka la produsenten bak «nebbet» det ut for sal, til ikkje mindre enn 350 Euro. Det kjem da i tillegg til prisen for sjølve brillene.

– Eg veit ikkje kor mange watt det er (ein sparer), men viss dei seier at det er litt raskare så vil eg bruke det. I dag var det akkurat nok til å vinne, så kanskje det berre var brillene mine, fleipa nederlendaren etter sigeren.

Ifølge produsenten er nemleg «nebbet» aerodynamisk. Det vil seie at det skal minske luftmotstanden.

JOKER: Jayco Alula-ryttaren vann etappe 6 i Tour de France. Foto: AFP

Ekspert: – Skikkeleg tåpeleg

NRKs sykkelekspert er ikkje overtydd over nytta av det nye «nebbet».

– Eg tenker at det er skikkeleg tåpeleg. Om det er nokre aerodynamiske fordelar, må det vere ufatteleg lite, så eg kan ikkje fatte at han vil ikle seg noko som det der, seier Sondre Sørtveit til NRK.

SYKKELEKSPERT: Sondre Sørtveit er ingen fan av «nebbrillene».

– Trur du «nebbrillene» hadde noko med sigeren å gjere?

– Nei, svarer eksperten kontant.

– Men det er sjølvsagt ein fantastisk uttale for sponsoren, legg han til.

Han forstår ønsket om å utvikle utstyr for å maksimalisere gevinsten:

– Eg forstår at ein leitar etter marginale fordelar i sykkelsporten, men gevinsten er så liten, at eg ville aldri sjølv tatt på meg noko som det.

BATMAN RETURNS?: Dylan Groenewegen har moglegheit til å ta ein ny etappesiger i dag. Foto: AP

Likevel trur Sørtveit sykkellaget hadde ein annan dagsorden bak bruken av produktet.

– Det skaper jo blest. Merket som har laga dei får publisitet. Det er kanskje vel så mykje det dei ønsker? Dei prøver å lansere eit premiumprodukt og skape blest, som sikkert er fint for dei som er galne nok til å bruke pengar på noko sånt, seier Sørtveit.

– Det føyer seg inn i rekka av liknande forsøk. For nokre år sidan var det ein hovudsokk, som skulle dekke over øyra. Det såg òg rimeleg tåpeleg ut. Men dei brukte dei ei stund. Dette er i same kategori – kategorien tåpelege påfunn, meiner sykkeleksperten.

Ny sjanse for spurtarane tysdag

Ein ny sjanse for Groenewegen til å vise fram nebbet ventar på tysdag, etter at ryttarane hadde kviledag på måndag.

Da er det ein flat etappe på 187 kilometer mellom Orléans og Saint-Amand-Montrond, som etter alle solemerke vil ende i ein massespurt.

Dermed er det òg ein ny sjanse for det norske Uno-X-laget, som har Alexander Kristoff og Søren Wærenskjold som sine fremste håp i ein spurt. Kristoff har ein tredjeplass som best frå årets ritt. Du kan få alt om etappen på radio på NRK Sport frå 14.00.