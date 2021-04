Slik gjør du elsykkelen din klar til våren

Sykkelsesongen nærmer seg, og med det: høysesong for sykkelskader.

Men tar du vare på sykkelen din kan du unngå å havne i ulykkesstatistikken.

Sammen med sykkelreparatør Tommy Tøftestuen på Vinsta har vi satt sammen en liste du bør krysse av før du setter deg på den vinterlagra elsykkelen din igjen.

Sjekk styrelageret

Resultater fra en fersk undersøkelse fra Statens vegvesen viser at 75 prosent av alle sykkelulykker mellom 2019 og 2020 var eneulykker – det vil si uten at andre trafikanter var involvert.

Av disse ble nesten halvparten av syklistene skadd som følge av at de mistet balansen.

For å unngå å falle kan det være greit å sjekke at styrelageret på sykkelen er i orden.

Vugg sykkelen fram og tilbake mens du holder inn forbremsen. Dette gjør du for å kjenne at styrelageret er stramt, og at ikke hjulet flytter på seg.

En god vane er å ta denne sjekken hver gang før du skal ut på sykkeltur, så du er sikker på at ingen har tukla med sykkelen din. Det blir fort en dårlig tur om hjulet ramler av styret, sier Tøftestuen.

Sjekk at styrelageret er i orden. Rugg på sykkelen for å sjekke at styret sitter fast og at hjulet ikke er løst.

Er bremseklossene i orden?

Å ikke ha gode nok bremser kan føre til fatale ulykker. Sjekk derfor bremseklossene dine nøye før du setter utfor i nedoverbakkene.

Ta fram en lykt og se etter at det er igjen nok belegg på bremseklossene. Det skal være igjen minst et par millimeter.

Er belegget på under en millimeter skal bremseklossene skiftes. Dette skal sjekkes på både for- og bakhjul. På en elsykkel bør bremseklossene byttes etter rundt 50 mil fordi det slites fortere enn på en ordinær sykkel.

Sjekk at bremseklossene er i god stand. Det skal være igjen minst et par millimeter med belegg. Er det mindre enn det igjen bør klossene skiftes.

Har dekkene nok luft?

Tøftestuen jobber på Sykkelbua Vinstra AS. Der kommer det ofte inn kunder på våren som mener batteriet på elsykkelen har blitt dårligere.

Som regel er det ikke batteriet som er problemet, men lufttrykket i dekkene. Dette skaper en tyngre sykkel, som igjen går utover batteriprosenten.

Lufta siger gjerne litt utover vinteren, og stort sett har dekkene for lite luft om våren.

Det er viktig å ha riktig lufttrykk for at sykkelen skal rulle lettere, for at den skal få mer utnytte av batteriet, og fordi det kan være hardt på dekk og felger med for lite luft.

Snurr på hjulet. Der står det hvor høyt lufttrykk det skal være i dekket. Ofte skal det være litt mer luft i en elsykkel enn i en vanlig sykkel.

Sjekk at det er nok luft i dekkene. Riktig lufttrykk er viktig for at du ikke skal få for høy tråkkemotstand og at du ikke skal skade hjulet.

Fest batteriet

Har du lagra elsykkelen kaldt, har du kanskje tatt ut batteriet og lagra det på en litt varmere plass? Og du har kanskje også lagra batteriet på 40 til 60 prosent kapasitet? Det er i alle fall det du burde ha gjort, ifølge Tøftestuen.

Før du setter deg på den vinterlagra elsykkelen din bør du lade opp batteriet helt.

Når du setter på batteriet igjen skal du høre et klikk om det er satt på riktig.

Ta tak i batteriet og dra forsiktig i det for å sikre at det sitter ordentlig fast. Om det ikke sitter godt nok, kan det falle av mens du sykler.

Sjekk batteriet på sykkelen. Ta det ut og lad det opp før du setter det tilbake og sørger for at det er ordentlig festet.

Rengjør før smøring

Vasket du ikke sykkelen før du satte den i garasjen for vinteren? Da bør du gjøre det nå.

Få bort møkka på sykkelen, også på kjedet. Det kan du gjøre med vanlig såpe og vann. Det er ikke mye vits i å smøre kjedet om det er skittent, da blir problemet større, sier Tøftestuen.

Når sykkelen er ren bør du smøre kjedet nøye. Ikke bruk så mye olje at det renner utover. Smør heller ofte og lite, og tørk av med en fille når du er ferdig.

Kjedet bør renses og smøres opp på nytt før du starter sykkelsesongen. Smør heller lite og ofte enn mye på en gang.

Juster girene

Når du har sjekket av punktene over bør du ta en prøvetur for å sjekke om giret funker som det skal.

Kjør igjennom alle gir, opp og ned. Vaieren skal gå lett over når du skifter gir.

Skifter den ikke som den skal bør du først prøve å justere. Funker ikke det bør du kanskje bytte ut vaieren eller justere girene på styret.

– Tar du vare på sykkelen din kan du ha den i mange år, sier Tøftestuen.