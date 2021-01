Det nærmer seg et år siden hun begynte å jobbe for å få ned skjermtiden.

Det er fortsatt en avhengighet hun sliter med å få kontroll over.

– Hjernen min er så vant til overstimulering at jeg fort kjeder meg når jeg kobler av. Jeg får abstinenser når jeg er unna mobilen i noen timer, sier Aateigen.

Det pleier å gå over når hun ser mindre på skjermen over tid.

– Jeg skrur av varslinger på apper, bortsett fra dem jeg må svare på relativt raskt. Det vil si Messenger, e-post og SMS. Etter jobb skrur jeg ofte av disse også, sier hun.

Se flere tips nederst i saken.

Kristiane Aateigen står bak Instagramkontoen «Snillegucci». Der gir hun tips og råd innenfor livsmestring og mental helse.

Siden mye av arbeidstiden foregår på mobilen, kunne hun ende opp med å bruke mellom 10 og 13 timer hver dag. Med et ukentlig gjennomsnitt på ni timer.

– Jeg endte opp med å isolere meg og scrolle i stedet for å være sosial. Jeg utsatte alle gjøremål fordi jeg ikke hadde energi, sier hun.

Slik endrer du en dårlig vane

Det er nok mange som har nyttårsforsetter om å kutte dårlige vaner. I dag 19. januar skal visstnok være dagen flest bryter dem, og går tilbake til uvanene sine.

– En uvane er en automatisk rutine som gjentas regelmessig, uten at man tenker over det, og uten at den egentlig er god for oss, sier Eline Rognli, psykologspesialist ved Oslo universitetssykehus.

Problemet oppstår når vanene våre blir et hinder for det vi ønsker å oppnå.

Det kan være alt fra scrolling på mobilen, rusmidler, spise usunn mat, utsette trening, unngå dusjing og surre rundt i de samme klærne.

– For å bli kvitt en uvane må du endre atferd, sier Eline Rognli. Foto: Øystein H. Horgmo

– For å snu en dårlig vane må du være bevisst på den. Vær i forkant og finn ut om det er noen bestemte situasjoner som trigger uvanen, sier Rognli.

Så må du finne på noe annet å gjøre i den situasjonen.

– Du må erstatte uvanen med en sunn vane. For eksempel kan du gå deg en tur når du har lyst til å scrolle på mobilen. Eller file neglene i stedet for å bite dem, sier hun.

Hun legger til at det kan være lurt å bryte opp et stort mål i delmål. Og belønne seg selv når man har klart å unngå uvanen.

Etter hvert vil et nytt mønster automatiseres og uvanen vil bli borte.

– Men du må holde deg til målet, ha en innsatsvilje og oppleve mestring, avslutter hun.

Dette er Kristiane Aateigen sine tips for å redusere skjermtiden:

1. Bli bevisst på hvor lang tid du bruker hver gang du skal «sjekke noe»

Brått har du brukt en halvtime på Snapchat, når du egentlig skulle svare på en e-post. Du kan enkelt sjekke dette inne på «Innstillinger» og «Skjermtid» på iPhone.

2. Legg mobilen på et mer utilgjengelig sted

Eller ha en skjermbeskytter hvor det står noe som minner deg på hva du driver med. En stund hadde Kristiane teksten: «Det har ikke skjedd noe nytt».

4. Du trenger ikke svare på alt

Innse at du ikke går glipp av noe om du ikke er «på».

5. Si ifra til noen at du sliter med skjermtid

Kristiane har sagt ifra til samboeren sin og han er flink til å ta henne i å scrolle meningsløst.

6. Skru av varslinger på apper

Bortsett fra dem du må svare på relativt raskt. Kristiane har kun på varslinger i Messenger, e-post og SMS. Etter jobb skrur hun ofte av disse også.

7. Slutt å følge folk

Hun følger kun kontoer som gir henne noe. Det er for det meste venner og humor.

8. Legg mobilen utenfor soverommet

Da blir det kanskje litt lettere å stå opp om morgenen.

9. Finn ut hva du heller vil bruke tiden på

Det er viktig å ha hobbyer. Kristiane tilbringer tid med venner, går en tur, koser med katten, lager sunn og god mat, leser bøker og mediterer.

10. Slå av mobilen når du kan

Når den er helt av og lagt vekk, er det to små hindre mellom deg og mobilen, og da skal det mer energi til for å bare sjekke den tankeløst.