– Jeg klarte ikke slutte med nesesprayen etter jeg ble frisk av forkjølelsen. Nesa alltid var tett, sier Maja.

Hun har vært avhengig av nesespray siden hun gikk i niende klasse.

– Jeg bruker nesespray minst seks ganger om dagen - hele året. Det går med én flaske nesespray i uka.

Sverre Karmhus Steinsvåg er avdelingsleder for Øre-Nese-Hals-avdelingen på Sørlandet sykehus og professor ved Universitetet i Bergen. Foto: Privat

Overlege Sverre Karmhus Steinsvåg bekrefter at mange er avhengige av nesespray. Hans råd er å oppsøke fastlegen for å få en nesespray som inneholder kortison.

– Du kan også forsøke å bytte til saltvannspray, foreslår han.

Andre alternativer som kan hjelpe deg med avvenningen er å bruke såkalt hypertont saltvann som nesespray. Dette får du kjøpt på apoteket, men du kan også lage det selv ved å blande ut to til tre spiseskjeer salt per liter vann.

– Dette er rett og slett sjøvann, med en slimhinneavsvellende effekt. Havsaltet trekker ut overflødig væske i nesen, forklarer Steinsvåg.

Han legger til at snorkeplaster kan være effektivt for mange.

– Men operasjon frarådes fordi det fjerner strukturer som du i utgangspunktet trenger.

Behagelig effekt

– Den umiddelbare og behagelige effekten er grunnen til at du får et avhengighetsforhold til nesesprayen, sier Steinsvåg.

Men vær forsiktig:

– Bruker du nesesprayen i over ti dager, vil den føre til betennelse ved at slimhinnene hovner opp. Til slutt har ikke nesesprayen effekt, da blir du potte tett uansett, advarer han.

Ifølge professoren er det aller viktigste å mentalt innstille seg på å slutte.

– Ja, du kommer til å være tettere enn noen gang i noen uker. Men over tid vil hevelsen i slimhinnene dempe seg.

19 år gamle Maja har med nesesprayen overalt, også til sengs om kvelden.

– Jeg vet det er mulig å slutte, om man klarer å leve med tett nese en stund. Men da får jeg ikke sove og hverdagen blir vanskelig.

AVHENGIGHET: Bruker du nesesprayen i over ti dager, er det lett å bli avhengig. Illustrasjonsfoto. Foto: Patrick da Silva Saether / NRK

18-årsgrense

Nylig ble det klart at folk aldri har kjøpt så mye nesespray som i 2017. I løpet av året ble det solgt seks millioner flasker, en økning på 11 prosent.

Solveig Sakshaug, seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet, forteller at det er 18-årsaldersgrense på kjøp av nesespray i dagligvare, og at man bare får kjøpt én flaske om gangen.

– Det viktigste budskapet er å slutte i tide. For å unngå overforbruk bør du bruke minst mulig nesespray, for eksempel bare om kvelden, tipser Sakshaug.

Maria Cole hos GlaxoSmithKlin (GSK), som har ansvaret for nesesprayen Otrivin, sier følgende til NRK:

– Otrivin er for korttidsbruk, og som med all medisin er det viktig at man følger doseringsavnisningen på pakningsvedlegget. Der står det at man ikke skal bruke Otrivin i mer en ti dager hos voksne og fem dager hos barn.