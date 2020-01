Dette er dagen folk flest bryter nyttårsforsettene

Merker du allerede nå at det er vanskelig å holde på nyttårsforsettene om å trene mer og leve sunnere? Da er du ikke alene.

– Vi vet at det å være motivert er det største problemet innen helse og trening, sier Gareth Mills, talsperson for treningsappen Strava til nettstedet runnersworld.com.

Selskapet har kartlagt brukermønsteret til 48 millioner brukere fra 195 land.

I sin årlige rapport hevder Strava at søndag 19. januar 2020 er datoen flest mennesker statistisk sett kommer til å miste motivasjonen.

80 prosent lykkes ikke

En amerikansk studie utført ved universitetet i Scranton viser at hele 80 prosent av mennesker mislykkes med å holde sine nyttårsforsetter. Og det er ikke bare treningsambisjonene som møter veggen i januar.

Salgstall fra Vinmonopolet viser at det ikke er like lett å lykkes med et annet populært nyttårsforsett.

I fjor solgte polet over 450.000 liter mer vin i februar sammenlignet med januar.

– Tallene kan tyde på at folk starter ut med gode intensjoner om en hvit måned i januar, men så stiger salget av alkoholholdig drikke etter hvert, sier Hege-Lill Hagen Asp, pressekontakt i Vinmonopolet.

Ekspertens beste råd

Morten Røvik er produktivitetsekspert og lever av å hjelpe folk med å få ting gjort.

Han er ikke overrasket over at mange nyttårsforsetter ryker allerede i januar

– Folk lager for hårete mål som man ikke egentlig er motivert for å gjennomføre. Da kommer du garantert til å mislykkes, sier Røvik.

Produktivitetsekspertens beste råd er å lage en plan med små og realistiske mål som du utvider etter hvert. Foto: Jan T. Espedal

Han anbefaler sterkt at man erstatter ordene «burde» og «prøve», med ordet «skal».

– Sier du ting som «jeg burde» eller «jeg skal prøve», så forteller du hjernen din at dette er noe som du egentlig ikke tror at du klarer å gjennomføre. Da øker sjansen dramatisk for at du feiler, sier Røvik.

Ekspertens beste råd er å lage en plan med små og realistiske mål som du utvider etter hvert.

– Ikke forplikt deg til at du skal prøve å løpe maraton til sommeren. Forplikt deg heller til at du skal ta på treningstøy og hente posten hver morgen, sier Røvik.

Klarer du å få det til å bli en vane, så kan du øke ambisjonsnivået og lage deg et nytt mål.

– Da kan du begynne gå en liten tur når du først er utendørs i treningsklær. Og før du vet det, så begynner du kanskje å jogge, sier Røvik.