Når vi dater en ny person, så stiller vi spørsmål om alt mulig for å bli bedre kjent.

Hva er favorittfilmen? Er du rotete? Har du lyst på barn?

Når det kommer til å snakke om sex, sånn utover noen frekke sms-er på nattetid, vil nok noen av oss sky unna.

– Sex handler ekstremt mye om kommunikasjon. Det er ikke slik at du automatisk vet hva den andre personen liker, sier Nanna Klingenberg, spesialist i sexologisk rådgivning (NACS).

Snakker for lite om sex

I starten av et forhold har man gjerne mye sex. Utover i forholdet, kan det oppstå problemer dersom det viser seg at begge ikke har like stor sexlyst.

– For noen kan det føles som en sterk avvisning. Man tror at det handler om at partner ikke har lyst på deg, men det kan være mye annet som påvirker sexlysten, sier Klingenberg.

Det er viktig å huske at vi har forskjellig utgangspunkt når det kommer til seksualitet og behov. Derfor er det viktig å snakke sammen.

– For noen er sex selve kjærlighetsspråket og grunnleggende for et godt forhold, mens for andre er sex en bonus når alt annet i livet er bra, eller kanskje er det ikke noe man har noe behov for i det hele tatt.

Sexologen mener vi spør for sjelden om hvordan den andres forhold til sex er.

– Vi stiller ikke spørsmål som «hvor seksuell er du?» eller «i en vanlig hverdag, hvor ofte pleier du å ha lyst til på sex», sier hun.

Tusen nordmenn har svart på Norstat-undersøkelsen, utført på oppdrag fra NRK. Dette er seks av vanligste svarene. *NB. Det var mulig å velge flere årsaker. Derfor overstiger totalprosentandelen 100. Grafikk: Su Thet Mon / NRK

Enkleste er det beste

Klingenberg mener vi er blitt mer klar over at vi bør snakke mer om sex med partneren.

– Jeg vet ikke om vi faktisk gjør det i praksis. Men det er lett for oss sexologer å si at folk bør sette mer ord på hva de føler at de vil ha, erkjenner hun.

– Hvordan går du frem for å ta opp noe så personlig og sårt tema som sex?

– Det første du må gjøre er å finne ut hva du liker og da må du bli bedre kjent med deg selv. Deretter må du finne ut hvordan du skal formidle det til partneren.

– Er det gjennom kroppsspråk mens dere holder på? Skal du ta det opp som en ordentlig samtale?

– Det enkleste er jo kanskje om du tør å si det rett ut. Dette liker jeg, eller dette har jeg lyst til å prøve ut med deg, anbefaler Klingenberg.

For diplomatiets skyld kan det være lurt å fokusere på hva du liker og vil ha mer av, fremfor hva du misliker at partneren gjør.

«Alle andre har et feilfritt sexliv»

NRK har kartlagt nordmenns sexliv, i forbindelse med lanseringen av vår nye sexguide.

I undersøkelsen kommer det frem at kun 1 prosent har sex daglig. Samtidig tror de fleste at de har mindre sex enn alle andre.

– Ikke tenk på hvor mange ganger dere bør ha sex i løpet av en uke, måned eller år. Kjenn heller etter om eller når du har lyst på sex og hva slags sex du har lyst på, sier psykolog og sexolog, Elisabeth Tverrli.

Hun har hatt samtaleterapi med mange ulike par som sliter med det samme når det kommer til sex.

– Jeg skulle gjerne ha åpnet veggene på terapirommet slik at folk ikke hadde følt seg så alene med å føle seg utilstrekkelig seksuelt, sier hun.

– Mange tror at alle andre har et feilfritt sexliv, og dermed blir terskelen for å snakke om sex høy, så fremt det ikke utelukkende handler om positive seksuelle erfaringer, sier Elisabeth Tverrli.

Hun tror at det ville hjulpet mye hvis flere turte å snakke om seksualitet med venner, også den vi ikke opplever som «vellykket».

– Ofte skal det kun en i vennegjengen til å åpne seg opp for at de andre kommer etter, sier hun.

