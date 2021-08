Sex er ikke alltid like fristende.

En undersøkelse Norstat har utført på vegne av NRK viser forskjellige grunner til at vi ikke har lyst på sex.

«Har ikke energi» og «Har ikke lyst, men vet ikke hvorfor» er noen av årsakene.

Vanlige årsaker de gangene vi ikke har lyst på sex.

Sexlysten påvirkes av sykdom, behandling, graviditet, fødsel, sorg og mange ytre ting.

– Manglende sexlyst må ikke bli en stressfaktor. Det er helt normalt at lysten varierer, beroliger Tone Størseth Moksnes, jordmor med master i sexologi.

Begrenset sexpause

I begynnelsen skal dere skal berøre alt utenom kjønnsorgan og bryster. I steg to av sensualitetstreningen får paret lov å berøre kjønnsorganene, sier Marina Manuela de Paoli, spesialist i sexologisk rådgivning (NACS).

Hvis den ene i et forhold ikke har lyst på sex fører det ofte til at hen heller ikke berører partneren i frykt for å sende ut feil signaler.

Og et forhold uten kos og berøring er ikke bra.

– Hvis en av dere mangler lyst hender det jeg gir paret en sexpause. Det kalles sensualitetstrening og er en metode for å nullstille seksualiteten, forteller Marina Manuela de Paoli, spesialist i sexologisk rådgivning (NACS).

I en avtalt periode skal paret ikke ha sex, men kose, flørte, dusje sammen og være nær hverandre.

Dere kan dusje sammen, og gjerne tafse i dusjen, men ikke ha sex.

– Når begge vet at de ikke skal ha sex, senkes lista. Presset minsker, og parene kan være nær hverandre uten en forventning om at det skal ende i noe mer i den perioden dere har avtalt sexforbud, forklarer hun.

Kvinner som ikke vil ha sex liker heller ikke bli berørt, fordi de tror at berøring må føre til sex.

– Ved å gi dem sexforbud slapper de mer av og kan være seksuelle uten at det fører til noe. Skulle en eller begge få lyst på sex må de gå hver for seg og gjøre sitt, forklarer sexologen.

Hun har opplevd at menn med ereksjonsproblemer lettere blir stive når det ikke er forventet at de skal bli stive.

– Hvis du vet at du kan kose og berøre så mye du vil uten at du må ha sex til slutt, er det mange som slapper av og kjenner på en ny trygghet, erfarer de Paoli.

Stress dreper lyst

Du må være tilgjengelig for erotikk og sex og ta ansvar for eget begjær og parets begjær, sier psykolog Catrin Sagen.

Psykolog Catrin Sagen er enig i at det er viktig å kose og kysse, selv om du ikke har lyst på sex.

Hvis du ikke orker å ha sex og derfor heller ikke tør å flørte, bør du være ærlig og si det til partneren for å unngå at hen føler seg avvist eller blir skuffet.

– Sex er et overskuddsprosjekt for mange. Si heller «Jeg klarer ikke å ha sex, men jeg savner å flørte med deg, ta på deg og ligge inntil deg.» Det er viktig å vise med kos og kyss at du er glad i partneren, selv om du ikke føler deg så seksuell akkurat nå, sier Catrin Sagen.

I et langt liv og i et forhold varierer lysten. Den påvirkes av alder, barn, jobb, press, hvor i forholdet dere er og av hvordan du har det med deg selv og i din kropp.

– Hvis du mangler sexlyst kan det hende du ikke helt vet hva du har lyst til. Det livet vi lever er ganske hektisk, og stresshormonene kan lett overstyre sexhormonene. Prøv å lande litt i kroppen og kjenn etter hva du trenger. Det er ikke sikkert det du tente på før, er det som får deg i gang nå, forklarer de Paoli.

Hun erfarer at kvinners sexlyst gjerne når toppen når du er mellom 40 og 50 år. Det er gjerne da barna er større og paret kan finne tilbake til hverandre igjen etter mange år som logistikkarbeidere fremfor kjærester.

– Kvinner er visuelle i forhold til sin egen kropp og veldig kritiske. De må ofte kjenne seg trygge og like sin egen kropp. Hvis du ikke har aksept for din kropp er det vanskelig å nyte god sex, avslutter hun.

Hvis målet er å vekke sexlysten, så hjelp deg selv å huske på hva som er godt, og hva du tenner på.

