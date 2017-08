Seriemaraton kan ødelegge nattesøvnen

Kanskje har det blitt noen sene kvelder etter sommerferien. Du skulle bare se en episode eller to av en spennende serie du følger med på, men før du vet ordet av det har du sett en hel sesong. Dagen derpå angrer du bittert når du trøtt og uopplagt drar deg på jobb eller skole.

Du er ikke alene. Ifølge en ny amerikansk undersøkelse fråtser unge voksne når de ser på TV. Og svært mange av dem har større risiko for å sove dårlig, sammenlignet med dem som ikke lar seg friste til et seriemaraton, skriver Forskning.no.

Vanskelig å slutte når man først har begynt

Over 420 unge voksne mellom 18 og 25 år svarte på spørsmål om hvor mye de så på TV, hvor godt de sov og hvor slitne de var på dagtid.

Svarene viste at hver deltaker i studien brukte drøyt tre timer på å se en serie når de først satt seg ned med den.

– Vi fant at desto oftere unge mennesker fråtset i TV-titting, desto høyere var deres kognitive årvåkenhet før de skulle sove, sier forsker Liese Exelmans ved Katholieke Universiteit Leuven i Belgia i en pressemelding.

Med andre ord, jo oftere deltakerne unte seg et seriemaraton, jo dårligere sov de. Og ifølge forskerne spilte det ingen rolle om man så serien på en vanlig TV-kanal eller på en strømmetjeneste.

– Sett av tid til å roe deg ned

Men hvorfor sover vi dårligere jo flere episoder vi ser?

Den norske søvnforskeren Bjørn Bjorvatn ved Universitetet i Bergen tror svaret er så enkelt som at flere episoder etter hverandre gjør at sengetiden forskyves.

Søvnforsker Bjørn Bjorvatn ved Universitetet i Bergen. Foto: Privat

– I tillegg gjør spennende episoder innsovningen vanskelig. Vi vet jo at mange, spesielt unge, ser serier til langt på natt. Og det kan være vanskelig å skru av, når det er på det mest spennende, sier Bjorvatn til NRK.

Han minner om at det viktigste er å passe på å legge seg til rett tid, og å opprettholde så jevn døgnrytme som mulig.

– Det er også viktig å legge inn tid etter at skjermen er skrudd av til å roe ned. Minst en time anbefales gjerne, men her er det store individuelle forskjeller.

Bjorvant mener alle trenger litt tid etter en spennende episode av for eksempel «House of Cards» eller «Game of Thrones» før man kan sove.

– En drepende kjedelig episode kan kanskje til og med fremme søvnen. Før innsovning trenger vi alle å roe ned, for å bli søvnige. Spennende episoder virker jo motsatt, avslutter han.