Lørdag skulle biolog Rune Aae merke to fiskeørnunger utenfor Fredrikstad. Det sto imidlertid svært dårlig til i reiret.

Den ene ungen hadde sultet i hjel. Den andre – en ung hunn – levde fortsatt, men bare så vidt.

Mest sannsynlig er ørnemor død, og ungene overlatt til seg selv. De er for unge til å fly og finne mat selv.

Slik ble fiskeørnungen funnet, sulten og kraftløs. Foto: Sondre Krokeide

Far fanger og leverer fisk til reiret, men mater aldri ungene selv. Det er mors jobb.

– Den er mer eller mindre dødsdømt uten moren, forklarer Rune Aae.

Adopteres bort

Rune Aae og makkeren hans Sondre Krokeide, som følger fiskeørnene rundt Oslofjorden tett, tok med seg ungen og har holdt den i live.

Tirsdag kveld i 20-tiden skal hun legges i reiret til fiskeørna fru Rauer, som NRK har fulgt det siste året (dersom været tillater det).

Her blir den unge fiskeørnen fraktet vekk fra sitt fødested. Nå venter omplassering. Foto: Rune Aae

I reiret har vi også plassert et direktekamera, hvor du kan følge det som skjer.

Du kan lese mer om fru Rauer og alt som har skjedd i reiret på nrk.no/piip. Her kan du også følge familiedramaet live og stille spørsmål.

Fru Rauer har allerede en egen unge, som ble klekket sent i juni. Håpet er at familien Rauer adopterer den foreldreløse ungen.

– Den er nesten like stor som fru Rauers unge, men veier en del mindre og er fortsatt avhengig av mating, sier Aae.

Sondre Krokeide mater den foreldreløse ørneungen. Foto: Rune Aae

Noe slikt er ikke gjort i Norge før, forteller Aae, men eksperter i Skottland har god erfaring med dette. Dessuten har man omplassert foreldreløse meisunger med hell.

– Fordelen er at vi kan følge med på hva som skjer via direktesendingen, og eventuelt avbryte om det ikke går, sier Aae.

Plikt til å hjelpe

– Hva skjer om familien Rauer angriper ungen?

– Vi tar den med hjem igjen og fôrer den opp selv til den kan fly godt. Vi har et langt og stort 20-metersbur som vi bruker til dét.

– Er det riktig å ta flytte fuglen slik? Bør ikke naturen få gå sin gang?

– Vi mennesker har tuklet så mye med naturen at fiskeørna, og en haug andre arter, er blitt så sjelden at den har havna langt oppe på Rødlista over truede arter. Om vi kan hjelpe, har vi en moralsk plikt til å hjelpe, sier Aae og legger til:

– Vi har også en lovpålagt hjelpeplikt, sier han og viser til følgende regelverk.

– Tror du det går bra?

– Ja, vi kan jo ikke tro noe annet, sier han.