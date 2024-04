Havørn er et relativt vanlig syn langs hele norskekysten.

Men den store, majestetiske fuglen er relativt sky.

Det er med andre ord ikke hverdagskost å komme veldig tett på ørna.

Tidligere denne uken var imidlertid Odd Arnt Knædal og en kollega i Steigen på vei ut til merdene de til vanlig jobber.

– Kollegaen min sa det lå noe i sjøen. Vi dro tilbake og der fant vi en ørn som lå tungt i havet, sier Knædal til NRK.

Ørna virket sliten, kald og gjennomvåt.

– Jeg bestemte meg for å ta den om bord i båten for å prøve å hjelpe den.

Hjelpeløs etter uerjakt

Knædal forklarer at ørna hadde en stor uer i klørne da han plukket den opp.

– Jeg tenkte at det kanskje var på grunn av ueren den ikke hadde klart å komme seg opp, så jeg kastet den opp i lufta.

Men ørna kom ikke langt, selv uten uer i klørne.

– Den landet i havet etter 15–20 meter. Da tenkte jeg at det var best å få den i land.

Ørneekspert Alv Ottar Folkestad har sett videoen, og sier dette trolig er en voksen hunnfugl. Foto: Privat

Havørn kan vanligvis svømme kortere distanser, men Knædal forteller at den lå 3–400 meter fra land. Vel fremme kastet han fuglen på nytt opp i lufta, og da landet den på en stein.

– Ørna var sikkert ganske nedkjølt. Første gangen jeg plukket den opp gjorde hun motstand, men andre gangen var det greit.

– Jeg tror hun skjønte at hun fikk hjelp.

Kan virkelig en ørn forstå at et menneske vil hjelpe?

Ørneekspert Alv Ottar Folkestad gir Knædal støtte.

Kan kontrollere redselen

Havørna lever nemlig veldig lenge til å være fugl. Folkestad forteller at noen individer trolig kan bli over 40 år, og at det finnes mange registrerte tilfeller på mellom 36 og 38 år.

– Havørn kan kontrollere redselen i situasjoner som de oppfatter som en fordel for dem selv. I det øyeblikket de er i stand til å komme seg på vingene igjen er de sky, men i rehabilitering kan de være veldig rolige.

Folkestad forklarer at hunnen blir større enn hannen. Derfor er det også hunn som tar seg av eventuell kamp om territorium. Foto: Gunnar Morsund / NRK

Folkestad har mye erfaring med å hjelpe ørn som er skadet eller av andre årsaker har hatt behov for hjelp.

– De er smarte, og for fugler som lever så lenge er erfaring et veldig pluss. Småfugl som statistisk sett ikke lever like lenge er i større grad avhengig av instinkter fra første dag, forklarer han og legger til:

– Havørna kan bygge opp egen erfaring over tid og dra nytte av det.

Alv Ottar Folkestad forteller at havørna kan løfte fisk opp mot to kilo. Blir det tyngre enn det må de ty til svømming for å komme til land. Foto: Olaug Bjørneset / NRK

Ville trolig omkommet

– Odd Arnt sier ørna virket å være hjelpeløs, og at han trolig reddet den. Hva tenker du om den teorien?

– Hadde hun fortsatt en kamp for å kjempe seg til land med ueren hadde hun nok gjort det til siste slutt. Det er hevet over enhver tvil at hun ble berget, svarer Folkestad og legger til:

– Kommer hun på land og kan tørke vil hun flakse og riste fjærdrakten. Ta tiden til hjelp rett og slett, og da går det greit.

For Odd Arnt og kollegaene i Steigen er det helt vanlig å se ulike dyr når de er ute på sjøen.

De siste årene har de sett alt fra hvalross til oter.

Men denne opplevelsen troner nok enda høyere påpeker han.

– Det er mektige dyr. Dette skjer nok bare en gang i livet.

Og til slutt; Odd Arnt var tilbake dagen etterpå for å se etter uer-jegeren. Da var det ingen spor etter den.