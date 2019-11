Norske barn og unge sover bedre enn før

I snitt sier hver femte ungdom i de nordiske landene at de har søvnproblemer oftere enn én gang i uken.

Det viser en studie utført av Nordens velferdssenter.

Forskerne så på svarene fra 113.000 barn og unge i alderen 11-15 år. Undersøkelsene ble gjort mellom 2002 og 2014.

Søvnen ble bedre fra 2010

På Island, i Danmark og i Sverige har det vært en kraftig oppgang i søvnproblemer hos alle aldersgrupper. I Finland er oppgangen noe mindre. Men tallene fra Norge overrasker forskerne.

– Fra 2010 og fremover har det vært en nedgang. Vi ble veldig forundret over de store utslagene, sier professor emeritus Charli Eriksson ved universitetet i Stockholm.

I 2010 svarte 22 prosent av ungdommene at de hadde søvnproblemer. Fire år senere var andelen sunket til 17 prosent.

For de andre landene er utviklingen slik:

– Man kan spørre seg hva årsaken til dette er. Det har vi ennå ikke analysert fullt ut, forteller Eriksson til NRK.

Norske barn er mer fornøyd med livet

I en sammenfallende studie har man også sett på livstilfredsheten til nordiske ungdommer. Også her stiger Norge, mens de andre landene opplever nedgang.

Hvorvidt dette kan spille inn på søvnkvaliteten, er blant det forskerne vil se nærmere på.

– God søvn handler om å være fysisk aktiv og at kroppen er trøtt når man legger seg. Det avhenger også av hvor mye man sitter foran dataskjermen eller mobilen. Søvn kan også være en indikator på om man har det bra eller ikke, sier Eriksson.

– Søvn er en viktig helsefaktor som vi har glemt litt bort. Den er viktig for helsen og utviklingen.

Eriksson sier de nå vil forske videre på hva som ligger bak de sprikende tallene.

– Det er viktig å sammenligne de nordiske landene. Selv om vi er like på mange områder, har vi også mye å lære av hverandre.

– På rett vei

Paul Joachim Thorsen er styremedlem i Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening.

Han kjente ikke til studien, men:

– Jeg synes det er veldig gledelig. Søvn er utrolig viktig for trivsel, læring og utvikling. Søvn kan være et problem i seg selv. Det kan også være et symptom på noe annet, sier Thorsen.

Thorsen understreker at det er viktig å se helhetlig på hva som påvirker søvnen. Ikke henge seg opp i enkeltfaktorer.

– Det skrives mye om hvordan skjermbruk har skylden. Vi kan begynne med å jobbe for at barn føler seg trygge, inkludert og opplever mestring.

– Denne studien viser at vi er på rett vei, sier Thorsen.