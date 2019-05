Hundeeiere sender bikkjene sine i «barnehage»

– Her er et fint område på fem mål med fire innhegninger, forteller Cathrin Kolberg ivrig. Hun er «barnehagetante» i Hundebarnehagen i Østfold.

Der passer hun på opptil 20 hunder om dagen.

– Hundeeiere kan ofte trenge hjelp med tidsklemma. Mange ønsker også at hundene skal sosialiseres, sier Kolberg.

Eierne må være villige til å betale tusenlapper for å slippe at hunden skal være alene på dagtid.

En liten sjekk av utvalgte hundebarnehager viser at det kan koste mellom 1000-1800 kroner i måneden for å ha hundepass én dag i uken. Fem dager i uken koster mellom 3000-6000 kroner.

Hundebarnehagetante Cathrin følger nøye med på alle hundene i flokken. Hun gleder seg til å arbeide med hundene hver dag. Foto: May Holme / NRK

Hundene må følge timeplan

Fire velvoksne poter og en stor og ivrig snute nærmer seg. Tre år unge Iver er en nybørstet sanktbernhardshund på vel 85 kilo. Iver virker som en rolig og trygg barnehagehund.

Cathrin Kolberg tar imot hunden ved grinda. Etter en liten prat med menneske-mammaen til Iver, henges båndet hans opp sammen med båndene til de andre daghundene.

Iver er en tre år ung Sankt bernhardshund som går i hundebarnehage et par dager i uka. Foto: Martin Bechmann / NRK

Iver er der én til to dager i uka for å lære å være sammen med andre hunder.

Hundene her må følge en fast timeplan, og hundene som er her ofte blir vant med hva de skal gjøre utover dagen.

– Vi har faste rutiner for både leik og hviletid her. Det merker jeg at hundene liker, sier Kolberg.

Hundebåndene henges på gjerdet når hundene leveres i barnehagen. I tillegg noteres alle hundenes navn ved levering. Foto: May Holme / NRK

Hvor lenge kan hunden være alene?

De fleste hunder har ikke vondt av å være alene hjemme noen timer, men hvor mange timer er det litt forskjellige råd om.

Eksperter i Norge og Sverige har forskjellige råd om hvor lenge hunder kan være aleine hjemme. Foto: Martin Bechmann / NRK

I Sverige sier Djurskyddslagen at hunder bør luftes minst hver sjette time på dagtid, og at unge og eldre hunder bør luftes oftere enn dette.

I Norge sier Mattilsynets veiledning om hundehold at de fleste voksne hunder kan læres opp til å være aleine hjemme 6-8 timer om dagen, men at resten av tiden bør hunden være sammen med familien.

Noen hunder er engstelige

Hunder kan normalt sett være hjemme en vanlig arbeidsdag. Men enkelte hunder er engstelige, og trenger mer tid med mennesker. Det påpeker Christine Olsen. Hun er forskningsleder i kompetansesenteret «Dyrebar omsorg».

– Forekomsten av hunder med separasjonsangst er på rundt 30 prosent av alle hunder ifølge internasjonale studier , sier Olsen.

Hun sier at å sende hunden i et daghjem kan være en god idé, så lenge stedet passer på dyrene på en god måte. Hundene trenger både nok hvile og kvalitetstid med mennesker, forklarer Olsen.

– Det er viktig at hundene ikke plager hverandre når de er i flokk. Hunder er flokkdyr, men familiehunder ser på familien som sin flokk.