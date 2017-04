Fra og med 4. april kan du se selvangivelsen din på nett, men fra i år heter det skattemelding.

Nesten fem millioner lønnstakere, pensjonister og næringsdrivende får nå vite om de får penger igjen eller må betale restskatt.

Sjekk at alt er riktig, råder Merete Bergeland Jebsen i Skatteetaten. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Sjekk at alle opplysninger stemmer. Er det feil eller noe som mangler, må du fylle det ut i Altinn. Pass på at alt om inntekten, gjelden og formuen din er med, og at du har fått de fradragene du har krav på, sier pressesjef Merete Bergeland Jebsen i Skatteetaten til NRK.

Hun understreker at det først og fremst er ditt ansvar å sørge for at Skatteetaten får riktig informasjon om deg og dine penger.

Se etter feil eller mangler

Tirsdag 4. april kan du sjekke skattemeldingen (selvangivelsen) din. 4,8 millioner lønnstakere, pensjonister og næringsdrivende får varsel om at den er klar. Foto: Anette Torjusen / NRK

Er det feil eller mangler i opplysninger om inntekt, formue, gjeld eller fradrag kan det slå ut på skatten.

– Du bør blant annet sjekke at opplysningene stemmer med det du har fått fra bank, arbeidsgiver, borettslag og så videre, sier Bergeland Jebsen.

– Ikke utsett

– Mange venter med å levere selvangivelsen sin til siste liten, men jo nærmere fristen du kommer, jo vanskeligere blir det også å få hjelp dersom du skal gjøre endringer, sier finansrådgiver i DNB, Hanna Folkvord til NRK.

Start allerede nå med å innhente dokumentasjonen du trenger – som lønns- og trekkoppgave fra arbeidsgiver, årsoppgaver fra banker og annen relevant dokumentasjon som sier noe om inntekten, gjelden og formuen din i 2016.

Vær ekstra nøye med fradragene hvis noe har endret seg i livet ditt, sier Hanna Folkvord hos DNB. Foto: DNB

– Når du leverer skattemeldingen skal den inneholde korrekt informasjon om inntekten din, og alle fradragene som du har krav på.

Fradragene er det opp til deg å passe på, særlig hvis livssituasjonen din har endret seg siden forrige skattemelding. Har du fått barn, er nyskilt, blitt pensjonist, kjøpt bolig, hytte eller bil?

– Da må du være ekstra påpasselig med å sjekke at alt er riktig og gjøre eventuelle endringer. Ved ny livssituasjon kan det også være at du har krav på andre fradrag.