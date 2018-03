Er du både sjenert og sosial? Det er vanligere enn du tror

– Mange personlighetstester har en tendens til å sette folk i bås når det gjelder introvert eller ekstrovert. Men de fleste er faktisk midt imellom, sier Eva Langvik, førsteamanuensis ved Institutt for psykologi ved NTNU.

Eva Langvik er førsteamanuensis ved Institutt for psykologi ved NTNU. Foto: Privat

Hun forteller at de fleste har det man kan kalle ambivert personlighet. Omtrent 68 prosent av de voksne vil ha en skåre på ekstroversjon som tilsier at det er mest riktig å kalle de ambivert. Så hva kjennetegner egentlig en ambivert personlighet?

– En som er ambivert er både ekstrovert og introvert, altså litt av begge deler. En typisk ambivert person vil være mer fleksibel når det gjelder behov og ønske om å sosialisere med andre, sier Langvik.

Der svært introverte personer kanskje foretrekker noen få, nære venner og fungerer best når de får jobbe alene, og får fordype seg, vil de svært ekstroverte oppsøke nye personer, oppmerksomhet, og samarbeid.

– Ambiverte vil ha de positive egenskapene assosiert med både introversjon og ekstroversjon. De er sosialt fleksible. De vet når de skal snakke og når de skal lytte. De er intuitive og tilpasser seg ulike situasjoner, opplyser Langvik.

Kombinasjon av ytterpunktene

Svenn Torgersen er professor ved Universitetet i Oslo. Han er ekspert på personlighetspsykologi. Foto: UIO

At dette er den vanligste personlighetstypen, blir bekreftet av Svenn Torgersen, professor ved Universitetet i Oslo.

– Å ha en ambivert personlighet, betyr at du er en kombinasjonen av de to ytterpunktene introvert og ekstrovert, sier han.

Han mener å ha en ambivert personlighet har sine fordeler. Er du ambivert, trives du både i eget selskap og sammen med andre.

– Er du ambivert, er du stort sett fornøyd. Den som er ambivert har en fleksibel personlighet, og det har så klart sine fordeler, sier Torgersen.

Han mener spesielt ledere har klare fordeler om de er ambiverte.

– En leder som er ambivert vil ha lett for å prate med de ansatte, og samtidig trekke seg tilbake når det er behov for det. Det er en god egenskap for en leder, mener Torgersen.

Tilpasser seg lett

Langvik legger til at ambivert er ikke et nytt begrep, men at det ikke har vært så mye i bruk.

– De siste årene har vi sett en fornyet interesse, etter at en studie viste at ambiverte var bedre selgere enn de ekstroverte, forteller hun.

Hovedtrekket til en ambivert er fleksibilitet og tilpasning.

– Det er bra å stort sett bra å være fleksibel, både privat og i arbeidslivet, bekrefter Langvik.

Hun viser til forskning som fokuserer på fordelene med å være ambivert.

– Det er ikke noen klare ulemper ved å være ambivert, men fleksibilitet kan også være utfordrende.

Hun sammenligner det med å ha fleksibel arbeidstid, som innebærer at du har mulighet til å jobbe hele tiden.

– Ambiverte vil pleie både nære relasjoner og et større sosialt nettverk. Det kan kanskje være krevende å oppnå den rette balansen, avslutter Langvik.