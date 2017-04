En bit av Hollywood på Røst

Skinnet kan bedra. Fasaden til opplevelseshuset også kalt T.H.E Creator forteller lite om hva som befinner seg innenfor husets vegger. Det tidligere fiskerbruket som nå er et opplevelseshus har spor av hva som en gang fantes, blant annet rester av fiskeolje i taket.

– T.H.E Creator står for Tor Halvorsen Er Creator, det vil si alt det jeg finner på og tilbyr når jeg lager noe. Også er navnet mitt i creaTOR, så du kan si det er gjennomtenkt, forklarer Halvorsen.

Glamour-stua: Følelsen av Hollywood er definitivt tilstede. I sofaen pleier Tor å drikke morgenkaffen. Foto: STINE HÅVEMOEN / NRK

- Det er jo nesten så du tror at det er Hollywood?

Tor Halvorsen vimser omkring inne i huset før vi stanser i det nærmeste vi kommer en stue. En blanding av elementer fra ulike stilarter finner du i hvert eneste rom. Det er likevel ikke vanskelig å se historien til opplevelseshuset. Hvordan han havnet på Røst er nokså tilfeldig.

SORT OG GULL: Bilder i aluminium endrer seg etter lyset. Foto: STINE HÅVEMOEN / NRK

FISKEOLJE I TAKET: Ser du godt nok etter kan du skimte oljen og historien i taket. Foto: STINE HÅVEMOEN / NRK

– Jeg hadde en "prøvekjæreste" som heter Lars. Han hadde sommerjobb på Røst sykehjem, og der skulle han være den sommeren. En natt klokken kvart på fire så ringer han og sier Tor, du bare må komme hit! For her ligger jeg ute i midnattsola og jeg blir brun, sier Halvorsen.

De fleste kjenner på sjøsyken når de skal sitte i flere timer på en ferge. Heldigvis for Tor som er fra Lillestrøm så ble opplevelsen annerledes.

ENGASJERT: Tor Halvorsen gir mye av seg selv i møte med andre, både i ord og uttrykk. Foto: STINE HÅVEMOEN / NRK

- Folk lå rundt meg, spydde og gulpet mens jeg satt å spiste rekesmørbrød, vafler og koste meg. Da skjønte jeg at jeg ikke ble sjøsyk, noe som er så bra. Jeg ankom øya her, og tenkte bare wow. Det ble kjærlighet ved første møte, forteller han.

LEVENDE LYS: Det er enkelt å forestille seg hvordan det er å bo her, også i uvær. Foto: STINE HÅVEMOEN / NRK

Lars dro og Tor ble

Slik endte den historien, men for sistnevnte ble dette begynnelsen på noe helt nytt. Et eventyr som brer seg ut over 1000 kvadratmeter og med mulighet til å ha ulike arrangementer. For befolkningen på Røst ble det også starten på et eventyr. På selve Røstlandet bor det over 350 mennesker, over 100 av disse personene går ut i helgene. Med fem skjenkebevilninger er det noe for enhver smak.

MIRROR, MIRROR, ON THE WALL: Rustikk stil med få farger og mange levende lys går igjen. Foto: STINE HÅVEMOEN / NRK

– Det som er så greit med samholdet her er at de samme drar ut hver helg. Så er det gjerne tre generasjoner, la oss si Lise, Line og Lone. Det slår aldri feil, klokken ett på natten er de alle tre i veldig god form og vi bestiller en taxi hjem for de, ler Halvorsen.

Personlighet i kunst og form

Det er tydelig at vi befinner oss i Nord-Norge, i et gammelt fiskebruk med en historie i veggene og tørrfisk illustrert i kunst. Før ble det renset og skylt fisk her, mens nå skylles det mest hår under stylingtimene.

FISKEN SER DEG: Kunst på nordnorsk vis og ingen fiskeøyne er like. Foto: STINE HÅVEMOEN / NRK

- Det er interessant hvordan noen kommer inn hit og anser seg som verdens styggeste, men så en time senere føler de at de eier verden. Det er utrolig hva noen få cm med hårklipp kan gjøre. Å matche klær, frisyre og personlighet er viktig! Å føle seg vel, enten det er den du er eller den personen du ønsker å være.

BLANDING AV STILER: Få farger og en følelse av tilfeldighet. Foto: STINE HÅVEMOEN / NRK

Å være seg selv og gi litt blaffen i å passe inn i samfunnets normer er noe av det Tor ønsker å lære bort. Det finnes for mange som går i sirkel og gjør ting de ikke egentlig vil gjøre. Janteloven eksisterer ikke her.

– Når du itte var som du sku, så får du være som du er pleier vi å si her i landet. Det er en del folk som kan kutte litt av de gamle båndene til seg selv og heller bli fri sånn som de er født. Ikke som den personen de føler at de må være, halleluja, avslutter han.