Psykolog: Bra med nyttårsforsett, selv om du ikke lykkes

– Faktum er at de som får til å gjennomføre nyttårsforsettet sitt, gjerne har forsøkt mange ganger før. De har mislyktes kanskje opptil flere ganger, og derfor er det bedre å prøve å kanskje mislykkes enn å ikke prøve i det hele tatt, sier Jan-Ole Hesselberg.

Han er psykologspesialist og har blant annet vært med på å lage programserien «Folkeopplysningen» på NRK. Han har fulgt med på ulike studier og forskning om nyttårsforsett, og hva som må til for at vi klarer å endre en adferd.

– Det er ingen tvil om at de fleste av oss må belage seg på at man ikke kommer i mål med nyttårsforsettet sitt, sier han.

SELVTILLIT: Det å prøve nye ting, gir erfaringer og mestring som bygger oss mennesker. Det bygger selvtillit, sier Psykologspesialist Jan-Ole Hesselberg. Foto: Jan-Ole Hesselberg

Han viser til en undersøkelse der 3000 personer deltok, hvor over halvparten var sikre på at de kom til å klare nyttårsforsettet de hadde satt seg i løpet av ett år. Av disse var det kun 12 prosent som klarte det.

Krevende endringer

Ifølge en undersøkelse fra 2015, var dette de vanligste nyttårsforsettene: trene mer, spise sunnere eller å gå ned i vekt. Men det er også de endringene som krever mye av oss.

– Livsstilsendringer er det som krever mest innsats fra oss og er de nyttårsforsettene som brytes oftest. For mange handler det om veldig store endringer i hverdagen, sier Hesselberg.

Men han mener det blir feil å tenke at man har mislyktes selv om man ikke klarer målet man har satt seg.

– Tenk heller at du er en erfaring rikere, som kan være nyttig neste gang du prøver, sier han.

Det kan derimot bli et problem hvis du tenker at du ikke kommer til å lykkes. Det er et dårlig utgangspunkt for å prøve noe i det hele tatt. De som prøver og utsetter seg for mye, feiler også ofte, men de prøver.

– De som prøver, tar et skritt frem, og det kan ta deg til nye steder i livet. Men står du stille kommer du ingen vei, sier han.

Fem tips

Det kan være lurt å forberede seg, og Hesselberg har generelle råd man bør tenke på:

1. Vær konkret

Vær for eksempel litt mer nøyaktig med hva du mener med å trene mer. Slik kan du også vite om du kommer i mål eller ikke.

2. Vær realistisk

Sett deg mål som er overkommelige, og ikke sikr for høyt.

3. Lag en plan

Det er veldig lett å tenke at man skal gjøre en endring, men det krever som regel noe av oss. Det er smart å tenke nøye igjennom hva du skal gjøre når du for eksempel kommer i en situasjon der andre fristelser kan ødelegge for målet ditt.

4. Hold det enkelt.

Det er ikke en god ide å gjøre flere ting samtidig. Skal du slutte å snuse og starte å trene, er det ikke alltid lurt å gjøre begge deler samtidig.

5. Gi deg belønning eller «straff»

Dette kan gi deg motivasjon til å nå målet du har satt deg.

KREVENDE: Det å gå ned i vekt kan være krevende for mange. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

– Jeg klarte det på femte forsøk

Selv har han mislyktes fire ganger før han endelig klarte å slutte med snus. Med all erfaringen han hadde om hva som vanskelig med å slutte, klarte han det på femte forsøket.

– Jeg satte ett års forbruk av det jeg brukte på snus inn på en konto til en kamerat. Dersom jeg ikke klarte å holde meg unna snus, skulle disse pengene sendes til en organisasjon som jeg ikke satte så veldig pris på. Klarte jeg det, skulle jeg få pengene tilbake etter et år, forteller han.

En tredjedel av Norges befolkning har nyttårsforsett hvert år, og det er flere yngre som har det.

Mennesker er ulike, og det er ikke alt som fungerer likt for alle. Han mener det viktigste er å være klar over at det og endre noe vil innebære at du må stå imot fristelser, og ikke være for streng mot seg selv.

– Frykten for å ikke lykkes med målene sine må ikke stoppe folk til å sette seg nyttårsforsett, i så fall er det bekymringsverdig, avslutter Hesselberg.

