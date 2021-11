Da Maren var sju år fikk hun kikhoste. Fordi hun hadde astma i tillegg, måtte hun ta ekstra mye medisin. Etter hvert ble hun veldig slapp og dårlig, og fikk mørke ringer under øynene. Hun sluttet å vokse, og etter et halvt år fant legene ut at hun hadde alt for lite kortisol. Sykdommen er veldig sjelden å se hos barn. Hva feiler det Maren?