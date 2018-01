Søker du som besatt etter drømmereisen, mens snøen laver ned utenfor? Du er ikke alene. Mange av oss starter planleggingen av årets ferier nettopp i januar.

Vi har spurt ekspertene om hvor du bør reise.

1. Montenegro

Montenegro med sin spennende natur og fjorder, seiler opp som konkurrent til Kroatia. Foto: Odd Roar Lange / The Travel Inspector

– Kroatia ble det nye Hellas, Spania og Tyrkia. Nå er Montenegro og Albania i ferd med å bli det nye Kroatia.

Det slår Odd Roar Lange fast. Han har jobbet med reiseliv i over 30 år og driver reiselivsbloggen The Travel Inspector.

– Montenegro minner litt om Hellas slik det var på midten av 80-tallet. Ikke så overturistifisert, men tilrettelagt for turisme, forklarer han.

Lange anbefaler deg å besøke badebyene Kotor og Budva og Tivat.

– Folk er utrolig vennlige og hjelpsomme og maten og vinene er gode. Ta ting med litt humør og ikke forvent at alt er som hjemme, er hans råd.

2. Albania

Den vakre kystlinjen i Albania, her ved Himare, frister stadig flere nordmenn. Foto: Yuriy Brykaylo / Colourbox.com

– Om du vil ha mye for pengene, er det få steder som slår Albania. Flysetene går unna som sukkertøy, sier Torild Moland, redaktør og daglig leder i Magasinet Reiselyst.

– Her får man to uker for hele familien for 30.000 kroner midt i fellesferien, og når det da koster under 100 kroner å spise middag med vin per person, så blir totalen langt hyggeligere enn for eksempel to uker på Mallorca.

– En av sommerens store nyheter fra Apollo er direktefly til Albania fra Oslo, en nyhet som har slått godt an, sier salg- og markedssjef i Apollo, Marcus Lundgren.

Albania er et land som har mye å by på med fine strender, vakker natur, spennende historie – i tillegg til et nærmest uslåelig prisnivå i europeisk sammenheng, skryter han.

– I løpet av tre til fem år vil Albania bli en av de nye feriefavorittene blant reiseglade nordmenn.

Også Virke bekrefter at Montenegro og Albania er populære reisemål.

3. Georgia

Batumi ved Svartehavet er et av stedene som anbefales i Georgia. Foto: Vano Shlamov / Afp

– I år tyder ting på at vi er ekstra tidlig ute med våre bestillinger og reisearrangørene forteller om et betydelig høyere antall bestillinger i år sammenlignet med samme tid i fjor, sier Sverre McSeveny-Åril, direktør i Virke Reise utland til NRK.

Selv planlegger Torild Moland en tur til Georgia, som grenser til Svartehavet i vest, Russland i nord, Tyrkia og Armenia i sør og Aserbajdsjan i sørøst.

– Georgia har i flere år vært en destinasjon med økende «buzz», og i år har jeg tro på Georgias store gjennombrudd, sier Torild Moland.

Hun mener det er mange grunner til at Georgia nå seiler opp som en favoritt.

– Med en anarkistisk miks av Art Noveau-fasader, ortodokse kirker, loppemarkeder og restauranter med KGB-tema, er Tbilisi den kuleste hovedstaden i Kaukasus. Og så naturen, da. Om man har et kvart gen for fotturer og storslagne omgivelser, er det ingen tvil – Georgia er stedet.

4. Tyrkia

Tyrkia er på vei tilbake etter flere år med turistflukt. Da kan Istanbul kanskje friste? Foto: Nina Skurtveit / NRK

– Det er svært gledelig å se at Tyrkia er tilbake på kartet, etter to labre sesonger. Flere av charterselskapene har tatt Tyrkia tilbake, og setene her går også unna, sier Moland i Magasinet Reiselyst.

Hun mener ingen land slår Tyrkia på kvalitet og pris.

– De har verdens billigste femstjerners resorter, ofte med alt inkludert. Personlig elsker jeg Tyrkia, maten, folkene og variasjonen, og skal selv en tur langs Svartehavskysten i nord før sommerferien. Lokal kultur, spennende mat og fantastisk natur. Jeg gleder meg, sier hun entusiastisk.

5. India

India byr på mystikk, vakker natur og en spennende historie. Her fra Humayuns grav i New Delhi. Foto: Anette Torjusen / NRK

Odd Roar Lange i The Travel Inspector har også stor tro på India. Vil du tjuvstarte sommeren, er Goa et av hans tips.

– Legg fra deg tanken på at det er som i Norge. Det er det ikke. Reis heller for å oppdage, da vil du få mange overraskelser.

India har storslåtte naturopplevelser å by på i tillegg til historiske bygg, et rikt dyreliv og nydelig mat.

– Ønsker du strandferie i India, er Goa et sted jeg anbefaler, sier han.

6. Sør-Afrika

Safari, mat og ikke minst jubileum for Nelson Mandela i 2018 er grunner til at du bør dra til Sør-Afrika. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Jeg har tro på Sør-Afrika med Nelson Mandela-jubileum. Det er 100 år siden han ble født, sier Moland.

Sør-Afrika kan friste med fantastisk natur, god mat og safari.

Det vil være en rekke begivenheter i forbindelse med jubileet som du kan lese mer om her.

7. Costa Rica

Torild Moland i Magasinet Reiselyst har Costa Rica som feriefavoritt. Foto: Privat

– Jeg håper at folk får med seg at det med KLMs nye rute er mye lettere og billigere å komme seg til Costa Rica, mitt nye favorittland, sier Moland.

Costa Rica er det mest velstående og utdannede landet i Latin-Amerika. Det har ikke hatt militære siden 1948 og heller brukt pengene på helse og utdanning, forklarer hun.

– Om man leter etter den gode, gamle backpacker hippie-stemningen med yogaresorter, øl i solnedgang, surfekurs, ferske smoothier, lokale ingredienser, aktive vulkaner, magisk regnskog og et unikt dyreliv – da er det bare å booke billett i dag. Pura Vida. 8. Elsykkel opp

8. Elsykkel opp Trollstigen

Hva med å sykle opp her? Ikke særlig fristende? Da bør du prøve elsykkel, er et av Langes tips til en morsom opplevelse i Norge i år. Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix

Selv om det ligger et hav av muligheter utenfor Norges grenser, må vi ikke glemme at vårt eget land byr på flotte naturopplevelser og feriemuligheter.

– Selv hadde jeg aldri trodd at jeg skulle sykle opp Trollstigen, men siden jeg gjorde det på elsykkel, var jeg ikke svett under armene en gang, sier Lange lattermild.

Han sier at elsykkel byr på mange fantastiske turopplevelser i Norge og trekker frem sykkeltur langs Helgelandskysten og i Lofoten.

– Norgesferie for nordmenn er bra på flere måter. Vi kjenner prisnivået, været og føreforholdene, så vi vet hva vi kan ha i vente. Vi blir ikke overrasket. Vi blir heller ikke skuffet. Jeg tror flere nordmenn fremover vil oppleve mer av sitt eget land.