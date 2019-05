– Vi hadde ingen kontroll på hvor sterkt stoffet var.

Slik beskriver en 17 år gammel gutt sin opplevelse med hasjrøyking.

Han la ikke spesielt mye i det da han begynte, forklarer han overfor NRK. Kompisene koste seg med rusen, og han ble fristet til å teste selv.

– Det var beroligende og deilig, forteller han.

Etter hvert begynte han å røyke hasj hver dag.

Men hva han og kompisene fikk i seg, visste de ikke.

Etter nesten to år gjorde en venn oppmerksom på hvor dårlig hukommelse 17-åringen hadde. Da bestemte han seg for å slutte.

– Det var skremmende. Nå har jeg klart å være hasjfri i et halvt år, sier han.

– Det var lett å få tak i hasj, sier 17 åringen. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Endret oppfatning

Dette er en typisk erfaring, ifølge politiet.

Torbjørn Trommestad, leder av forebyggende seksjon ved Arendal politistasjon, besøker videregående skoler over hele landet. Han opplever at unges syn på hasj har endret seg de siste årene.

– Det er en holdning blant ungdommer at noen jointer går greit. De ser ikke noen problemer ved det, sier Trommestad.

Ungdata-undersøkelsen fra 2018 viser at cannabisbruken blant ungdom øker .

I samme tidsrom har hasjen blitt mer skadelig, ifølge Merete Vevelstad, overlege ved Oslo universitetssykehus.

– Dagens cannabis er flere ganger sterkere og har en mer skadelig sammensetning enn for noen år siden, sier Vevelstad.

Også narkotikastatistikken til Kripos beskriver en «kraftig økning i styrkegraden» av hasj som blir beslaglagt i Norge.

– Påvirker hukommelsen

Overlege Vevelstad påpeker at hasj kan ha større konsekvenser enn mange er klar over, spesielt for unge.

– Hasj påvirker hukommelsen. I puberteten er hjernen i en utviklingsprosess, og selv lave doser er skadelig.

Over tid kan man også få dårligere søvnkvalitet, som ytterligere svekker læring og oppmerksomhet, ifølge Vevelstad.

– Dessuten reagerer man forskjellig på rusen. Ved jevnlig bruk i tenårene vil flere utvikle avhengighet og noen få også psykoselidelser, advarer overlegen.

Les også: Advarer unge mot helsekonsekvenser av cannabis

Mot stress

En annen gutt, 18 år gammel, forteller til NRK at hasj har hjulpet ham å slappe av i stressende perioder.

– Det fikk meg til å roe ned og slappe av i en hektisk hverdag, sier 18-åringen, som på det meste røyket to-tre jointer om dagen.

Etter hvert begynte også han å merke endringer.

– Sommerferien i fjor husker jeg ikke så mye av. Man blir sløvere, sier han.

18-åringen bestemte seg for å slutte, men har nå begynt å røyke litt igjen.

Begge guttene forteller at de har røyket hasj for å håndtere stress. Torbjørn Trommestad i politiet påpeker at den økende aksepten for hasj ikke bare gjelder unge som har falt utenfor.

– Det gjelder også for eksempel blant elever som driver med toppidrett, sier politimannen.