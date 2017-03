På midten av 80-tallet kom mikrobølgeovnen og vi kunne tine, dampe, grille, koke og poppe på rekordtid. Men mange har vært skeptiske til mat som blir oppvarmet i mikroen.

Nå viser ny norsk forskning at vi kan bruke mikroen med god samvittighet.

– Mikrobølgeovnen bevarer næringsstoffene i maten best mulig, forteller Dagbjørn Skipnes som er seniorforsker i matforskningsinstituttet Nofima.

Seniorforsker Dagbjørn Skipnes sverger til mikrobølgeovnen når grønnsakene skal tilberedes. Foto: Nofima

Sunnere, raskere og penere

Skipnes har i lang tid forsket på blant annet oppvarming av grønnsaker i mikrobølgeovnen, og resultatet er overraskende:

– Mikroen gir sunnere mat. Ikke bare blir brokkolien sunnere enn når den kokes i vann, den blir også grønnere og mer glansfull, slår Skipnes fast.

Hemmeligheten ligger i hurtig oppvarming til riktig temperatur. Mikrobølgene når inn til kjernen av brokkolien med en gang, og gjør oppvarmingen mye raskere.

– Og siden vitaminene brytes ned under hele varmebehandlingen, så er det rett og slett færre av de vannløselige vitaminene som går tapt, forklarer Skipnes.

Fyll en skål med cirka 0,5 dl vann, putt i 100g brokkoli og legg over et lokk. Varmes i cirka 1.30 minutter på full effekt. Foto: Mattias Müller / NRK

I tillegg blir grønnsakene dampet og ikke kokt i mikroen. På den måten blir ikke vitaminene vasket bort eller skylt ut med kokevannet, fortsetter han.

Ikke farlige stråler

Selv om vitaminene er ivaretatt, er det fortsatt mange av oss som vil tenke at strålingen i mikroen neppe kan være bra for oss. Men her kan seksjonssjef i Statens Strålevern Merete Hannevik betrygge oss.

– Selv om maten varmes av elektromagnetiske bølger, blir det ingen ting igjen i maten etter oppvarming. Så her er svaret mitt klinkende klart: Det er ikke farlig å spise mat som har blitt varmet i en mikrobølgeovn.

Og det er heller ingen fare for at du skal bli utsatt for farlige stråler mens mikroen jobber for deg. Mikrobølgeovnen er et lukket system og mikrobølgene i ovnen forsvinner straks apparatet er avslått, sier hun.

Oppvaskklut og bacon i mikroen

Og det er ikke bare grønnsakene som drar fordel av å bli varmet i mikroen, forteller seniorforskeren i Nofima. Skal du steke bacon er det gode muligheter for at du både får et raskere og bedre resultat enn ellers.

Legg baconet på en tallerken og dekk til med matpapir slik at det ikke spruter. Stekes på full effekt i cirka 4,30 minutter. Foto: Mattias Müller / NRK

Forklaringen er at baconet har høyt fettinnhold og at fettet oppnår en veldig høy temperatur i mikroen.

Og det stopper ikke med bacon. Overraskende nok kan mikrobølgeovnen også skilte med rengjøring av sur oppvaskklut.

Legg den sure oppvaskkluten i en skål i mirkobølgeovnen. Sørg for at kluten er gjennomfuktig. Etter 1 minutt på full effekt er kluten lukt- og bakteriefri! Foto: Mattias Müller / NRK

Legger du den fuktige kluten i mikroen så får du avdamping av det som gir lukt, samtidig som du får drept alle bakteriene. Og ut kommer en ren og luktfri klut, lover Skipnes.