– Mange fikk sjokk da jeg fortalte at jeg var heroinavhengig

Lise Aasmundstad var småbarnsmor, hadde egen leilighet og en god jobb da hun på 90-tallet valgte å stå frem som sprøytenarkoman.

– Familien hadde nok noen tanker om hva jeg drev med, men ellers var det ingen som visste. Jeg hadde lett tilgang på dop, men var sliten av å være rusavhengig. Mange på jobben fikk sjokk da jeg fortalte at jeg var heroinavhengig, sier Lise. Hun er en av pasientene i årets sesong av «Hva feiler det deg?»

Problemene fortsatte

Hun ble sykmeldt fra jobben og kom etter hvert inn på metadonbehandling. Men selv om rusen begynte å slippe taket, fortsatte problemene.

– Jeg var og er ekstremt slapp i perioder. Det er slitsomt å løfte beina for å gå i trapper. Jeg får temperatursvingninger, svetting og hodepine. I tillegg er jeg plaget med kløe, utslett og at jeg fryser mye, sier hun.

Symptomene skyldes leversykdommen hepatitt C. Den fikk hun da hun satte sin første heroinsprøyte på en tur til København som 15-åring. Sprøyten var brukt og full av smitte. Hepatitt C kan gi skrumplever, leversvikt og leverkreft.

Hepatitt C Ekspandér faktaboks Betennelse i leveren som smitter via blod.

Det er anslått at 20.000-30.000 har hepatitt C i Norge.

75 - 80 prosent får ingen symptomer.

Behandlingen mot hepatitt C er så dyr at kun de sykeste får behandling. Omtrent halvparten av alle med hepatitt C er «syke nok» til denne behandlingen.

De som får symptomer får gjerne slapphet, magesmerter og blir kvalme.

Tiden fra smitte til sykdom tar alt fra fire til tolv uker.

Er den vanligste årsaken til levertransplantasjon i Norge.

Sprøytenarkomane som deler sprøyter er ekstra utsatt.

Leger oppfordrer alle som har tatt narkotika med sprøyte til å sjekke seg for hepatitt C. (Kilde: nhi.no og Olav Dalgard)

Lever i frykt

Olav Dalgard, overlege ved infeksjonsavdelingen på Akershus universitetssykehus, forteller at det er to sider av hepatitt C: den reelle sykdommen og det psykiske rundt den. Sykdommen er et problem i seg selv ved at mange lever i frykt for å få skrumplever, leversvikt og leverkreft.

Olav Dalgard ved Ahus oppfordrer alle som har tatt narkotika med sprøyte å teste seg for hepatitt C Foto: Therese Bergersen / NRK

– Det psykiske med å leve med hepatitt C kan for mange oppleves som det verste. Man er redde for å smitte andre, og det kan være ubehagelig å stå frem for kjæreste og familie, forteller Dalgard.

Den siste kampen

I desember fikk Lise beskjeden hun har ventet på lenge. Hun kvalifiserer for behandling mot hepatitt C. Behandlingen er svært dyr, og det er kun halvparten av alle smittede som får den, avhengig av alvorlighetsgrad.

Lise er en av pasientene vi får møte i den nyeste sesongen av «Hva feiler det deg?» F.v: Elisabeth Holmboe Eggen, Astrid Nylander Almaas, Lise Aasmundstad og Wasim Zahid. Foto: Astrid Engen / NRK

– Jeg ble veldig overrasket over at jeg ble valgt ut, sier Lise, som begynner behandlingen i mars.

At hun nå skal få behandling har hovedsakelig med det psykiske å gjøre.

– Jeg har levd med hepatitt C siden jeg var 15. Det er klart det gjør noe med deg. Heroin er jeg ferdig med, og jeg er snart helt medikamentfri. Å bli kvitt hepatitten blir på en måte den siste kampen, sier Lise.