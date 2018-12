– Det er litt skummelt å kjøpe brukte julegaver

– Det er veldig mye fint her. Man må bare lete litt ekstra fordi juggel og skatter står ved siden av hverandre.

Ingrid Vik Lysnes øyne speider sakte rundt i Fretex sine lokaler. Hun løfter opp en sølvlysestake for å kjenne om den er ekte.

– Med litt puss og vask kan jo denne bli som ny. Og så billig da.

Hun smiler fornøyd. I dag skal hun handle fire julegaver. Og alle skal være brukt.

– Jeg kjøper brukt av miljøhensyn. Jeg vil ikke bidra til at man fortsetter å produsere masse nytt når det allerede finnes så mye fint, sier hun.

Ingrid Vik Lysne sier at man kan finne noen skjulte skatter på bruktbutikker hvis man leter ekstra godt. Særlig er bøker og interiør produkter der man kan gjøre et kupp. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Tør ikke gi brukt

En ny undersøkelse fra Opinion for bruktnettstedet FINN viser at hele 81 prosent er nøytrale eller positive til å få en brukt gave til jul. Likevel sier 77 prosent at de aldri har gitt bort en brukt julegave.

– Det er litt skummelt å handle brukt, for man er jo redd for at noen skal synes det er ekkelt, sier Vik Lysne.

Hun tror det er mer akseptert nå enn før, men at man fremdeles har en lang vei å gå for at det skal bli stuerent.

– Brukte ting blir ofte sett på som lavstatus. Man kan jo bli redd for å bli oppfattet som en som gir bort skrot.

– Skambelagt

Christer Lian, butikksjef på Fretex Ullevålsveien i Oslo, sier at desember ikke er en spesielt god salgsmåned for dem. Han tror grunnen nettopp er at det fremdeles er mange som synes det er vanskelig å gi brukte gaver til jul.

– Det er kanskje litt skambelagt, og det er jo synd, sier han.

Heller ikke nettstedet FINN merker en spesiell økning i handel i desember, men sier at de generelt ser en stor økning i både annonser og trafikk på brukttorget.

– Vi må rett og slett bli flinkere til å snakke om at vi ønsker oss brukte gaver til jul. Da blir det automatisk lettere å gi det, sier kommunikasjonsrådgiver i FINN Adele Cappelen Blystad.

Revolusjon

Ingrid Vik Lysne leter i klesstativet på jakt etter stoffer med kvalitet.

Ingrid Vik Lysne pleier å gi bort brukte klær med en lapp som tilbyr mottageren å få sydd om klærne. Selv deltok hun i NRK-serien Symesterskapet og deler gjenbrukstips på sosiale medier. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

– Det er kanskje en risiko å kjøpe brukte klær i gave, men kan du sy, kan en del av gaven være at du skal sy dem om til det de ønsker seg.

Hun tror dette er starten på en bruktrevolusjon som bare vil spre seg i årene som kommer.

– Nå er det de tøffeste som tør i gi brukt. Snart kommer alle andre etter.

Hun står ved kassen. Godt fornøyd. Alle de fire gavene er i boks. Men hva det ble, er selvsagt hemmelig.

– På bruktjakt vet jeg aldri hva jeg finner, men i dag var jeg heldig, sier hun.