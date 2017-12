– Folk kjøper mer og mer brukte julegaver, mer i år enn i fjor. De kjøper antikviteter, sølvtøy, kunst og samleobjekter, forteller Maria Ruud, som er butikkleder hos Fretex i Fredrikstad.

Hun er blant dem som opplever at flere kjøper brukte ting til julegaver. En undersøkelse fra FINN.no viser at 30 prosent kan tenke seg å gi bort en brukt julegave i år.

Vibeke Jerkaas er blant dem som deler denne tanken.

Vibekke Jerkaas er stor tilhenger av å kjøpe brukt, og da hun giftet seg i sommer var kjolen kjøpt brukt. Foto: PRIVAT

– Jeg liker tanken på å resirkulere, og tenker at ting ikke mister verdien bare fordi det er brukt. I tillegg så er det litt mer arbeid i å finne fine ting som er brukt, i stedet for å bare gå i en butikk og kjøpe nytt. Det viser at man har lagt litt arbeid for å finne gaven.

Hun kjøper selv mye brukt, og jubler over at folk er mer villig til å gi bort brukte gaver.

– Det er superbra. Hvis vi fortsetter å kjøpe nytt, så ser ikke det bra ut for jordkloden, sier hun.

Vil bruke over 50 millioner i desember

Hovedorganisasjonen Virke anslår at nordmenn kommer til å handle for totalt 56,3 millioner kroner, eller rundt 10.700 kroner hver, i desember i år.

Ingvill Størksen som er direktør i Virke anslår at hver nordmann vil bruke rundt 10.700 kroner hver i desember. Foto: Virke

Av dette går rundt 4460 kroner til dagligvarer, mens 6250 kroner går til øvrige butikker.

– Desember er en måned for å kose seg ekstra, og mange gleder seg til julematen kommer i butikkene, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke Dagligvare til bedriftens egen nettsider.

Hun forteller at den siste uken før jul er den som gir mest penger i butikk-kassen.

– Vi inviterer til fest og besøk, og unner oss nok kanskje enda mer kvalitetsmat i desember, sier Størksen.

Mange føler de må kjøpe nye julegaver, og diskusjonen om det er greit å gi brukt har foregått gjennom flere år.

– Er blitt mer positive til brukt

Ruud hos Fretex tror folk er blitt mer positive til å gi bort ting som er brukt.

Maria Ruud hos Fretex forteller at de opplever at flere er blitt positive til å kjøpe brukt. Foto: PRIVAT

– Mye som er brukt er jo pent og har god kvalitet. Vi ser at den største gruppa av julegaver folk kjøper hos oss er samleobjekter som glass og kunst. Terskelen er lavere nå.

Familier med dårlig råd kutter julegaver. 24 prosent svarer i FINN.nos undersøkelse at det å kjøpe brukt gjør at de har råd til å kjøpe gaver.

Ruud tror folk er lei kjøpepresset før jul.

– Jeg tror folk er lei jaget om at alt skal koste mye og at man skal kjøpe mye og nytt. Folk ønsker å hoppe av kjøpekarusellen og tenker på miljøbiten.