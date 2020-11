– Du må ut mot stupet, og så må du gå sju centimeter til.

Men komikaren Sigrid Bonde Tusvik innrømmer at ho gjekk for langt då ho i podkasten sin «Tusvik & Tønne» omtala Ari Behn som «Ubrukeleg». Noko ho også har fått mykje kritikk for.

– Der angrar eg veldig. For eg synest at når du skal vere ein grenseoverskridande komikar, så skal du vere smart. Humoren må vere smart. Og på den som eg har fått kritikk for no, der var eg ikkje smart nok.

– Der var eg berre slem og teit.

Sigrid Bonde Tusvik fortel om kritikken ho fekk etter kommentaren om avdøde Ari Behn. Du trenger javascript for å se video. Sigrid Bonde Tusvik fortel om kritikken ho fekk etter kommentaren om avdøde Ari Behn.

Sjølv om Tusvik toler å få kjeft, so er ho ikkje redd for å vise at ho er lei seg og angrar på utspelet sitt om avdøde Ari Behn.

– Eg har bede om unnskyldning for det var heilt unødvendig tullete.

– Denne gangen synest eg ikkje at nokon trengde å tole det.

– Noko farleg med humor

I Lindmo-episoden fredag, er også søstera til komikaren gjest – menneskerettsforkjemparen Ane Tusvik Bonde.

SØSTRER: Søstrene Ane Tusvik Bonde og Sigrid Bonde Tusvik er gjestar hos Lindmo. Foto: NRK

Ho kjempar for at folk skal få lov til å ytre seg fritt i land som Ukraina, Russland og Kviterussland, der det kan få alvorlege konsekvensar.

– Dei ønskjer den same fridomen som vi har her, fortel Tusvik Bonde.

I desse landa ønskjer dei å kunne ytre seg, protestere og organisere seg. Ho seier at dei fyrste som blir fengsla er dei som brukar humor.

– Det er så skummelt for styresmaktene. For om nokon ler, så gløymer dei å vere redde.

Søstrene arbeider på kvar sitt vis for at folk skal få seie meiningane sine.

– Pappa pleier å seie at vi begge arbeider med ytringsfridom. Sigrid, ho tullar med folk og eg forsvarar at folk kan tulle med folk, fortel Ane.

Sigrid meiner at det er noko med humor som på ein måte er litt farleg. Sjølv om ein kan komme unna med mykje i Noreg.

– Berre sjå på Frankrike med halshogging og diskusjonane rundt karikaturteikningar.

Difor har dei forskjellige etternamn

Søstrene har fått forskjellige etternamn fordi foreldra er feministar og opptekne av likestilling. Slik fortel dei sjølv om etternamna sine i Lindmo: