Trenger barnet ditt en god bok? Her er det mulig å velge mellom å lese de fengende fortellingene på papir eller skjerm, eller å høre dem som lydbok.

Her er tre gode lesetips til tre forskjellige aldersgrupper.

Det suser i sivet

Foto: Omnipax forlag

Forfatter: Kenneth Grahame

Illustratør: David Roberts

Passer for: De minste (6-10 år)

Finnes både som lydbok og ebok

Fortellingen om den uforbederlige Padda fra Paddeborg er like frisk som da den kom ut for drøyt hundre år siden. Padda har himmelhøye tanker om sin egen fortreffelighet, derfor havner han stadig i kinkige situasjoner. Dyrene i denne fortellingen har alle menneskelige egenskaper enten de er grevlinger, rotter eller muldvarper.

Grahame leker med våre forventninger til hvordan både dyr og mennesker skal oppføre seg. Det er lunt, tidløst, spennende og morsomt. En skikkelig klassiker.

Bukkene Bruse på badeland

Foto: Cappelen Damm

Forfatter: Bjørn. F. Rørvik

Illustratør: Gry Moursund

Passer for: De minste (4-6 år)

Finnes både som lydbok og ebok

Bildebøkene om Bukkene Bruse, som også er blitt teater , er i Bjørn F. Rørvik og Gry Moursunds nye tapning blitt moderne klassikere. Over det gamle eventyret spinner de nye fortellinger om hvordan de tre bukkene skal lure det skrekkelige trollet.

Dette er ellevilt og oppfinnsomt. Moursunds illustrasjoner spraker av energi. Rørviks tekst er midt i blinken for høytlesing. Ny bok i serien er like rundt hjørnet.

Åtte små, to store og en lastebil

Foto: Gyldendal forlag

Forfatter: Anne-Cath. Vestly

Illustratør: Hans Jørgen Sandnes

Passer for: De minste (4-8 år)

Finnes både som lydbok og ebok

I år er det 100 år siden Anne-Cath. Vestly ble født. Da er det helt på sin plass å minne om hvorfor hun nærmest er blitt folkeeie: Bøkene hennes er jordnære, men likevel spennende, liketil, men også med rom for undring. Hos Anne-Cath. Vestly er Morten Minstemanns opplevelser av verden like innforlivet fremstilt som Mormors.

Vestly gir hovedpersonene sine akkurat så store utfordringer at de med litt strev kan klare dem. Ingen leser bøkene hennes så godt som henne selv, så: Lydboken anbefales.

Buffy By er talentfull

Foto: Cappelen Damm

Forfatter: Ingeborg Arvola

Illustratør: Nora Brech

Passer for: De mellomste (8-12 år)

Finnes både som lydbok og ebok

Elleve år gamle Buffy By skal skrive selvbiografi på skolen. Det gjør hun med fynd og klem, for Buffy er en jente som ikke lar seg stoppe av at familien er fattig. Pengemangelen stimulerer tvert imot til kreativitet og handlekraft. Men hva gjør hun når hun finner ut at hun er et alpintalent? Alpint er jo ikke verdens billigste idrett ...

Dette er en supersjarmerende fortelling om en jente som ikke gir opp. Skrevet med varme og overskudd. Ingeborg Arvola fikk nettopp Kulturdepartementets litteraturpris for boken.

På omveien hjem

Foto: Gyldendal

Forfatter: Vilde Kamfjord

Illustratør: Rune Markhus

Passer for: De mellomste (10-12 år)

Finnes både som lydbok og ebok

Vinde er på vei til Lillehammer fra Oslo. Men er hun ikke altfor liten til å reise alene? På toget havner hun ved siden av Britt, som er voksen, og underveis snakker de om mye de kanskje aldri har fortalt noen andre før.

«På omveien hjem» er en nydelig og eksperimentell barneroman . Originalt nok består boken bare av dialoger. Typografien gjør at vi ser hvem som snakker. Rune Markhus´ illustrasjoner får oss til å føle at vi hele tiden er underveis, vi er med på togturen. Og underveis blir vi litt klokere.

Morderens ape

Foto: Cappelen Damm

Forfatter og illustratør: Jacob Wegelius

Passer for: De mellomste (8-12 år)

Finnes både som lydbok og ebok

Det er ikke et menneske som forteller denne historien, men apen Sally Jones. Hun er en magiker med maskiner og får jobb som maskinist på båt hos mannen hun bare kaller Chiefen. Men hva når Chiefen blir arrestert, anklaget for mord? Sally Jones legger ut på en reise til den andre siden av jorden for å renvaske ham.

Dette er en av de mest eventyrlige bøkene jeg har lest de siste årene. Både fortellingen og illustrasjonene drar leseren inn i en ukjent verden der man bare ønsker å bli værende, lenge! Underholdende og lærerikt på samme tid. Wegelius fikk Nordisk råds pris for beste barne- og ungdomsbok for «Morderens ape».

Alt jeg skylder deg er juling

Foto: Gyldendal forlag

Forfatter: Arne Svingen

Passer for: De største (13 -16 år)

Finnes både som lydbok og ebok

Kan en bok kalles hardtslående, så må det vel være denne. 17 år gamle Herman liker å slåss. Men det er en grunn til han slår. Er det mulig å bryte ut av en voldelig spiral?

Ikke sjelden lar Arne Svingen foreldrenes synder hjemsøke barna. Foreldrene kan drikke, de kan ha lite penger, de kan neglisjere barna, eller de kan slå.

Svingens røffe språk kler tematikken. Det kan synes mørkt, men fortellingene hans er sjelden uten håp . Et budskap kan være: Det finnes hjelp, men det er opp til deg selv om du vil ta imot denne hjelpen eller ikke.

Skilpadder hele veien ned

Foto: Gyldendal

Forfatter: John Green

Passer for: De største (13 -16 år)

Finnes både som lydbok og ebok

John Green er en av verdens mest leste ungdomsbokforfattere. Amerikaneren er mannen bak «The fault in our stars», som i likhet med flere av de andre bøkene hans er blitt en populær film.

I «Skilpadder hele veien ned» skriver han om 16 år gamle Aza Holmes, som er manisk opptatt av bakterier og infeksjoner. Tvangstankene er i ferd med å overmanne henne. Er det mulig å bli venn med seg selv og omgivelsene og våge å leve et normalt liv?

Green har skrevet en god kjærlighetsroman som tar opp i seg et akutt aktuelt tema; hvordan tvangslidelser hemmer livsutfoldelse.

Flaggermusmusikk

Foto: Aschehoug forlag

Forfatter: Tyra Teodora Tronstad

Passer for: De største (13 -16 år)

Finnes både som lydbok og ebok

Hva slags smitte skal vi være redd for i disse virustider? Kan parasitter fra dyr forandre menneskenes gener fullstendig?

16 år gamle Ellen vokser opp med en mor som er mer enn normalt interessert i flaggermus. Det blir så altoppslukende at hun selv må gå i dvale om vinteren. Ellen må klare seg selv, og ikke minst ta seg av lillebroren.

Dette er en mystisk og musikalsk fabel om samspillet mellom mennesker og natur. Den er uhyggelig, men bærer likevel en stillferdig skjønnhet i seg. Det er ikke til å forundres over at Tyra Teodora Tronstad nettopp fikk Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok fra 2019.

Anbefalt videre lesing: